Bankada parası olanı sevindirecek karar!

Bankada parası olanları yakından ilgilendiren çok önemli bir karar TMSF tarafından alındı ve bu karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigorta kapsamındaki paranın sınırı 650 bin TL'ye yükseltildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Kararı Resmi Gazete'nin 14 Aralık 2023 tarihli sayısında yayımlandı.

Buna göre bankada parası olan vatandaşları çok yakından ilgilendiren çok önemli bir karar alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sigorta kapsamında olan 400 bin lira sınırı 650 bin TL'ye yükseltildi.

Fon Kurulu Başkanlığının 07.12.2023 tarihli yazıları ekinde gönderilen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (Fon) 07.12.2023 tarihli ve 80249167-020.01-05 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;

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Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'in 4'üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 400 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarının, 2024 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 650 bin TL olarak belirlenmesine, Bu düzenlemenin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 116'ncı maddesinin sekizinci fıkrası hükmü uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verilmiştir.