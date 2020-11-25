İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türk Ekonomi Bankası (TEB) Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Dijital ve mobil bankacılık kullanımı her geçen gün daha da artarken, bankacılık sektörünün sıradaki dönüşümü 'açık bankacılık' olacak." dedi.

Mendi, AA muhabirine, TEB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde mobil ve internet bankacılığı alanında müşterilerine sunduğu hizmetler hakkında bilgi verirken, gelecek dönemde teknolojinin bankacılık sektörüne etkilerini de değerlendirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla beraber; ekonominin, iş yapış şekillerinin ve sosyal hayatın değiştiği bir dönemin yaşandığını, TEB olarak hazırlıkları hızlı ve etkili bir şekilde yaptıklarını, uygulamaları da hızlı bir biçimde devreye aldıklarını belirten Mendi, bu dönemde müşterilerin bankacılık ihtiyaçlarının dijital kanallar üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde karşılandığını, müşteri iletişim noktalarında da pratik çözümler üreterek sundukları deneyimi iyileştirmeye ve geliştirmeye devam ettiklerini anlattı.

Kurumsal web sitelerinde bulunan kişisel bankacılık asistanı TELEPATİ'ye kimlik doğrulama özelliği eklediklerini ve birçok bankacılık işlemini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesi için geliştirdiklerini söyleyen Mendi, "Artık TELEPATİ kullanıcıların hesap ve kart bilgileri ile ilgili birçok soruyu anında cevaplayarak müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmada önemli bir rol alıyor. Bununla birlikte, CEPTETEB mobil uygulamamız içerisinde bulunan canlı yardım özelliğimiz sayesinde müşterilerimize bulundukları yerde, cep telefonlarından, bankacılık ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili anında bilgi verirken, dijital bankacılık kanallarımızın kullanımı ile ilgili gelen soruları da hızla cevaplayarak dijital finansı herkes için kullanılabilir hale getiriyoruz." diye konuştu.





- "Mobil bankacılık kanalını kullanan müşteri sayımız 2 milyona yaklaştı"





Gökhan Mendi, TEB olarak dijital bankacılık hizmetlerini 2015 yılından bu yana CEPTETEB markası altında birleştirdiklerini ve dijital bankacılık alanında müşterilerin hayatını kolaylaştırmaya odaklandıklarını belirtti.

Akıllı telefon kullanımının artmasıyla dijital bankacılık yolculuğunun, yerini ve önceliğini mobil bankacılığa bıraktığını ve CEPTETEB'in müşteri sayısının bugün 1,3 milyonu geçtiğini ifade eden Mendi, mobil bankacılık kanalını kullanan müşterilerin sayısının ise 2 milyona yaklaştığını söyledi.

Mendi, düzenli olarak online bankacılık kullanan müşterilerin oranının yüzde 65 iken, bu oranın CEPTETEB müşterilerde yüzde 90'a yükseldiğini bildirdi.

Bugün müşterilerin bankadan kullandıkları her dört krediden üçünün onayını dijital kanallardan vererek zamandan tasarruf ettiklerini ifade eden Mendi, "Bankamızın bireysel müşterilerinin kullandığı her iki krediden biri ise başvuru aşamasından onay sürecine kadar tamamen dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Örneğin, CEPTETEB'in en çok kullanılan hizmetlerinden Finans Koçu'nu mobil uygulamamızda da hizmete açarak müşterilerimizin bütçelerini mobil ortamda yönetebilmesini ve analiz yapabilmesini sağladık." yorumunu yaptı.

Mendi, ticari müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak geliştirdikleri CEPTETEB İŞTE ile KOBİ'lerin yanı sıra tüm ticari firmaların özelleşen ihtiyaçlarına göre günlük bankacılık işlemlerini dijitalleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Uygulama ile ticari müşterilerin transfer, vergi, kurum ödemeleri gibi günlük bankacılık işlemlerini; çek, senet, kredi ve üye iş yeri fonksiyonları gibi nakit yönetimi işlemlerini ve döviz, altın, vadeli hesap gibi yatırım işlemlerini şubeye uğramadan kolayca gerçekleştirebildiğini aktaran Mendi, "TEB FX ile müşterilerimiz döviz işlemlerini anlık olarak yapabilmelerinin yanı sıra piyasayı anlık takip ederek özel rekabetçi döviz kurları ile kolayca döviz alım satımı gerçekleştirebiliyor. Bu platformda yakın dönemde müşterilerimizin 5/24 canlı kurlar üzerinden işlem yapabilmelerine imkan sağlayacak özellikleri getireceğiz." dedi.





- "Ödeme tercihlerinde temassız çözümler tercih edildi"





Gökhan Mendi, salgın dönemi ile müşterilerin kredi kartı kullanımı alışkanlıklarında yenilikçi değişimlerin ve bu yeniliklere hızlı adaptasyon sağlayacak pratik çözümlerin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

Dijitalleşme sürecinin gereksinimi ve önemini ivmelendirecek çözümlerle TEB olarak müşterilerinin yanında yer aldıklarını ifade eden Mendi, "Sadece ülkemizde değil, dünya çapında etkileri ile kartlı ödemelerde özellikle e-ticaret ağırlığının arttığını, ödeme tercihlerinde temassız çözümlerin tercih edildiğini ve sektörel bazda eğilimlerin değiştiğini söylemek mümkün. Özellikle e-ticaret işlem adetlerinde 2020 yılının 2. ve 3. çeyreğine baktığımızda önceki yıla kıyasla yüzde 75 büyüme gerçekleştiğini görüyoruz." dedi.





- "Türkiye'de temassız gerçekleşen kredi kartı ödemelerinin oranı sektörde yaklaşık yüzde 20'lerden yüzde 40'lara ulaştı"





TEB Genel Müdür Yardımcısı Mendi, Türkiye'nin teknolojiye adaptasyonun çok yüksek olduğunu ve 2020 yılında tüm dünyayı etkisine alan salgın sürecinin bu dijitalleşmeyi daha da hızlandırdığını söyledi.

TEB olarak, online bankacılık işlem adetlerini biraz daha geriye dönük incelediklerinde Mayıs 2018'de eşitlenen internet ve mobil bankacılık kanalları işlem adetlerinin eylül sonu itibarıyla yüzde 73'ünün mobil bankacılık, yüzde 27’sinin internet bankacılığı üzerinden gerçekleştiğini ve mobil bankacılığını geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Mendi, şunları kaydetti:

"Bu dönemde dijital müşteri kazanımımız şubat ayından itibaren yüzde 30 artarken, mobil bankacılık uygulamamızı kullanan tekil kullanıcı sayımızda yüzde 7, uygulama kullanım sıklığımızda ise yüzde 11’lik artış görüyoruz. Kartlı ödemelerde ise Türkiye'de temassız gerçekleşen kredi kartı ödemelerinin oranı sektörde yaklaşık yüzde 20'lerden yüzde 40'lara ulaştı. Temassız işlem limitlerinin 250 TL’ye çıkarılması ve günlük ATM para çekme limitinin emekli müşterilerimiz için mevcut limitlerden daha da fazla olması, bu alandaki yönelimi hızlandırdı. 2020 yılının 2. çeyreğinde temassız işlem adetleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat, yılın 3. çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artış gösterdi."





- "Bankaların güvenli, esnek ve verimli şekilde servislerini dış dünyaya açmasının yolu API teknolojisinden geçiyor"





Gökhan Mendi, dijital olarak müşteri kimliği tespitini içeren ve yakın zamanda yürürlüğe girmesini beklediklerini yeni tebliğ ile birlikte, potansiyel kullanıcılara kendi mobil cihazları üzerinden diledikleri zaman, diledikleri yerde kolayca CEPTETEB’li olma imkanı sunacaklarını söyledi.

Bununla birlikte mevcut bankacılık işlemlerinin gerektirdiği operasyonel yükleri en aza indirecek tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve en hızlı şekilde CEPTETEB dijital bankacılık platformuna entegre ettiklerini belirten Mendi, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Dijital ve mobil bankacılık kullanımı her geçen gün daha da artarken bankacılık sektörünün sıradaki dönüşümü 'açık bankacılık' olacak. Bu yeni dönemde finansal ürün ve hizmetler sadece bankalar üzerinden değil aynı zamanda fintechler üzerinden de müşterilerle buluşacak. Aynı şekilde bankalar da finansal olmayan ürün ve servislerin müşterilere sunulmasında bir platform olabilecek. Avrupa Birliği ve İngiltere’de çıkan 'PSD2' ve 'Open Banking' yasal düzenlemeler bankaların müşterilerine ait dataları ve sunmuş oldukları servisleri yine müşterilerin bilgisi ve onayıyla güvenilir üçüncü partilerle paylaşmalarına olanak veriyor. Bu düzenlemenin asıl amacı rekabeti artırmak ve müşterilerin daha inovatif ürün, servis ve çözümlere ulaşmalarını mümkün kılmak. Bu beraberinde fintech ekosisteminin de hızlı bir şekilde gelişmesine zemin oluşturuyor. Bankaların güvenli, esnek ve verimli bir şekilde servislerini dış dünyaya açmasının yolu ise API teknolojisinden geçiyor."

Mendi, Türkiye'de benzer yasal düzenlemelerin henüz çıkmamış olsa da bankacılık sektörünün bu konuda hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

API programı ile fintech partnerleriyle birlikte müşterilere daha iyi deneyim yaşatacak uygulamaları, ürünleri ve hizmetleri sunmayı amaçladıklarını anlatan Mendi, TEB olarak başta dijital kimlik olmak üzere para transferi, ödemeler ve akıllı sözleşmeler gibi kullanım alanlarında blockchain tabanlı çözümler geliştirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.