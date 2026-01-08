Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

  • İSTANBUL
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Ocak ile biten haftada önceki haftaya göre 514 milyar 515 milyon 584 bin lira azalışla 28 trilyon 20 milyar 578 milyon 577 bin liraya geriledi. Öte yandan Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Ocak ile biten haftada yüzde 1,8 düşüşle 514 milyar 515 milyon 584 bin lira azalarak 28 trilyon 535 milyar 94 milyon 161 bin liradan 28 trilyon 20 milyar 578 milyon 577 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası (TL) cinsi mevduat yüzde 3 azalarak 15 trilyon 164 milyar 589 milyon 274 bin liraya gerilerken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,3 düşüşle 9 trilyon 429 milyar 798 milyon 519 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 257 milyar 560 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 220 milyar 309 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 2 Ocak itibarıyla 112 milyon dolarlık artış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2,3 artışla 5 trilyon 722 milyar 406 milyon 80 bin liraya yükseldi.

Söz konusu kredilerin 678 milyar 555 milyon 390 bin lirası konut, 51 milyar 531 milyon 935 bin lirası taşıt, 2 trilyon 200 milyar 204 milyon 329 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 792 milyar 114 milyon 426 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 2 Ocak ile biten haftada 189 milyar 766 milyon 984 bin lira artarak 22 trilyon 439 milyar 727 milyon 762 bin liraya çıktı.

