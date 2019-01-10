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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 4 Ocak itibarıyla 2 trilyon 476 milyar liraya yükseldi- Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 181 milyar liraya çıktı

10 Ocak 2019 Perşembe 14:30
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 14 milyar 427 milyon lira artarak 2 trilyon 476 milyar 186 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 4 Ocak ile biten haftada 14 milyar 427 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 461 milyar 759 milyon liradan 2 trilyon 476 milyar 186 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 75 milyar 935 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 247 milyar 983 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 21 milyar 240 milyon lira artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 180 milyar 979 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4 Ocak ile biten haftada 749 milyon lira azalarak 398 milyar 929 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 188 milyar 109 milyon lirası konut, 6 milyar 506 milyon lirası taşıt ve 204 milyar 313 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 65 milyon artarak 353 milyar 105 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,8 artarak 103 milyar 213 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 229 milyon lirası taksitli, 59 milyar 984 milyon lira taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 4 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 6,2 artarak 31 milyar 645 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 79 milyon lira azalarak 507 milyar 380 milyon liraya geriledi.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:30
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