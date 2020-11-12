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Ekonomi Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Ekonomi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:49:06 -
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 39 milyar 414 milyon lira artarak 3 trilyon 696 milyar 825 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 6 Kasım ile biten haftada 39 milyar 414 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 657 milyar 411 milyon liradan 3 trilyon 696 milyar 825 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 73 milyar 186 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 664 milyar 594 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri arttı


Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 6 Kasım ile biten haftada 948 milyon lira artarak 670 milyar 529 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 278 milyar 919 milyon lirası konut, 11 milyar 330 milyon lirası taşıt ve 380 milyar 280 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 243 milyon lira yükselerek 606 milyar 161 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,6 azalarak 137 milyar 68 milyon liraya geriledi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 61 milyar 805 milyon lirası taksitli, 75 milyar 262 milyon lirası taksitsiz oldu.


- Yasal öz kaynaklar azaldı


BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 545 milyon lira artarak 152 milyar 263 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 264 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 67 milyon lira azalarak 747 milyar 271 milyon lira oldu.

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