Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 5 Temmuz ile biten haftada 32 milyar 45 milyon 651 bin lira azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 5 Temmuz ile biten haftada 32 milyar 45 milyon 651 bin lira azaldı. Söz konusu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 415 milyar 433 milyon 535 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 5 Temmuz haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,31 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,59 arttı.