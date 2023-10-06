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Aktüel Bankacılık mesleğinden cuma namazı için istifa eden Şükrü Amca'nın hikayesi...
Aktüel

Bankacılık mesleğinden cuma namazı için istifa eden Şükrü Amca'nın hikayesi...

Yeniakit Publisher
2023-10-06 13:13:00 -
Bankacılık mesleğinden cuma namazı için istifa eden Şükrü Amca'nın hikayesi...

Üsküdar'da tesbih satarak geçimini sağlayan Şükrü amca, "namaz" uğruna bankacılık mesleğini bırakarak nasıl tesbih satmaya başladığını anlattı.

Üsküdar'da tesbih satarak geçimini sağlayan Şükrü amca, "namaz" uğruna bankacılık mesleğini bırakarak nasıl tesbih satmaya başladığını anlattı.

Üsküdar'da tesbih satarak geçimini sağlayan Şükrü amca, yıllar önce çalıştığı bankadan, patronu namaz kılmasına izin vermediği için istifa etmiş.

Tesbihçi Şükrü amca, hikayesiyle sosyal medyayı adeta kasıp kavuran anısınu şu sözlerle anlattı:

10 yıllık bankacılık mesleğimden cuma namazına göndermiyorlar diye 1988 yılında istifa ederek, tesbih satmaya başladım. "Müdür Bey, cuma namazına gidebilir miyim?", “Gidemezsin. Git görevinin başına.” Sen kimsin ya? Ben sana mı itaat edeceğim? Rabbime mi itaat edeceğim? Rabbim gideceksin diyor. Müdür gidemezsin diyor. İtaat kime? İtaat Allah (c.c.)’a. Bastım istifayı çıktım gittim.

36 senedir burada tesbih satıyorum. Bak tezgahım burada. Çorbam kaynıyor. “Tesbih satarak ev olur mu, araba olur mu?” Kardeşim, olur olur. Yeter ki sen Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)’a sırtını yasla.
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Amerikalının biri geldi. Bakıyor tezgaha adam. Yıl, 30 sene falan var yani. Dedi, “Ne demek La İlahe İllallah?” dedim, “Tanrı yoktur. Yalnız Allah vardır.” Aradan 6-7 sene geçti. Biri geldi sarıklı, sakallı, cübbeli. Selamünaleyküm dedi. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. "Beni tanıdın mı? Ben dedi Mr. Flachat. Şimdi benim adım Mr. Selman. Ben Amerika’da bir gazetenin köşe yazarıyım. Yazdığım yazılarla onlarca insan Müslüman oldu."

Bugün halkımızın çoğunda namaz yok. Allah hepsine hidayet nasip eylesin. Allah ıslah eylesin. Allah, namazla şereflendirsin.

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