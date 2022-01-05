Banka yanlışlıkla milyon dolarları dağıttı

İngiltere'de bir bankada yaşanan teknik hata binlerce insanı kısa süreliğine sevindirdi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla aynı insanlar hayal kırıklığına uğradı.

İngiltere'deki Santander bankasının sisteminde yaşanan aksaklık nedeniyle 75 bin kadar insan hesaplarında fazladan gördü. Basına yansıyan bilgilere göre Santander'in teknik hatayla dağıttığı paranın toplam miktarı 176 milyon dolar civarındaydı.

Banka şirket ödemelerinin bir kısmının yanlışlıkla bireysel hesaplara yapıldığını tespit etti. Şimdi ise bu paraların geri alınmasını sağlamaya çalışıyor. Santander İngiltere'den yapılan açıklamada bireysel müşterilerin maddi olarak zarara uğramadığı belirtildi.

Problemlere neden olabilir

Banka sistemlerindeki arızalar nedeniyle zaman zaman insanların hesaplarına para yattığı oluyor. Geçen yıl ABD'de bir kadın kendisine yatan parayı harcadığı için tutuklanmıştı.

Kelyn Spadoni adındaki kadın hesabında 80 dolar yerine 1.2 milyon dolar görünce bu parayı harcamaya başlamıştı. Parayla hemen ev ve otomobil alan kadın başka harcamalar da yapmıştı. Parayı iade etmeyi kabul etmeyen kadın hırsızlık, banka dolandırıcılığı ve parasal fonların yasadışı aktarımıyla suçlandı.