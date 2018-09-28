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Banka kartıyla kapı açan hırsızlar tutuklandı

Denizli'de banka kartları ile kapılarını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

28 Eylül 2018 Cuma 22:45
Banka kartıyla kapı açan hırsızlar tutuklandı

Denizli Emniyet MüdürlüğüAsayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Siteler, İncilipınar, Çakmak, Adalet ve Gerzele mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Özellikle kadın gruplar tarafından banka kartlarıyla kapıların açılarak hırsızlık yapıldığını tespit eden ekipler, olayları gerçekleştiren 5 şüpheliye ait 8 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. İkametlerde yapılan aramada 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde müştekilere ait olduğu tespit edilen kol saati, altın yüzük ve bilezik türü ziynet eşyaları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir şüphelinin arandığı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:45
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