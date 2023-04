O bankadan endişelerini ikinci çeyrekte azaltma planı, ilişkin açıklama: ABD'nin iflas hattındaki First Republic Bank'ın bilançosu

First Republic ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Son dönemde sorunlar yaşayan First Republic Bank, Fed'den yaptırım uygulanmaması için bir çıkış arıyor. Banka, bilançosunda, ABD'deki bankacılık kargaşasının ortasında 72 milyar dolarlık mevduat kaybettiğini bildirdi. Ülkenin en büyük 11 bankasının kurtarması olmasaydı, net mevduat çıkışı ilk çeyrekte 100 milyar doları aşacaktı. Para Piyasaları uzmanı bankacılık krizinin ardından yeni bir iflas hadisesinin patlak vereceğini ve piyasaları etkileyecek yönünde öngörülerde bulundu. First Republic Bank’ın önünde zorlu bir dönem var...