O bankadan endişelerini ikinci çeyrekte azaltma planı, ilişkin açıklama: ABD'nin iflas hattındaki First Republic Bank'ın bilançosu

First Republic Bank yaptığı açıklamada, ilk çeyrekte toplam net 72 milyar dolarlık mevduat kaybettiğini duyurdu. Üstelik bilançoya göre ülkenin en büyük 11 bankasının kurtarılması olmasaydı 100 milyar dolardan fazla aşacaktı. Son dönemde sorunlar yaşayan First Republic Bank, Fed’den yaptırım uygulanmaması için bir çıkış arıyor.

Sıkıntılı bankalara yeni olarak eklenen First Republic Bank, Fed‘den borç almaya çalışıyor. Ancak FDIC’nin şirketin notunu düşürmesi durumunda Fed’den yaptırım hamlesi gelebilir.

First Republic, Fed'den borç alarak kargaşayı atlatmaya çalıştı, ülkenin en büyük 11 bankasından 30 milyar dolarlık sigortasız mevduat aldı. Buna rağmen, ilk çeyrek kazanç raporuna göre, First Republic'in toplam mevduat bakiyesi çeyrek boyunca net toplam yüzde 41 düşüşle 104.4 milyar dolara geriledi.

Açıklamalar, First Republic'in hisselerinin mesai sonrası işlemlerde yüzde 21'e varan düşüşler yaşamasına neden oldu. Stokları Ocak ayından bu yana yüzde 85'ten fazla düştü. Pazartesi günü işlem gününü yüzde 12 artışla kapattı.

CI Roosevelt Ortak Ortağı Jason Benowitz, Yahoo Finance'e şirketin geleceği çok belirsiz olduğunu söyleyerek "First Republic, mevduatlarda çok şey kaybetti, bu fonu bir şekilde yerine koymaları gerekiyor, bu yüzden bunu borçlanma ile yapıyorlar. Borçlanma, hem raporlanan çeyrekte hem de ileriye dönük olarak karlılıklarına gerçekten ağırlık verecek." dedi.

Banka yaptığı açıklamada, çıkışların 27 Mart haftasında istikrar kazanmaya başladığını ve mevduat faaliyetinin 21 Nisan'a kadar "sabit kaldığını" söyledi.

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First Republic ayrıca yaptığı açıklamada, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından sigortalanan mevduat miktarını artırmak, borçlarını azaltmak ve sigortasız mevduat sahiplerine olan bağımlılığı azaltmak için kredi bakiyelerini azaltmak için adımlar attığını söyledi. Ayrıca banka, ikinci çeyrekte işgücünü yüzde 20-25 oranında azaltmayı planlıyor.

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