1 Ocak uyarısı: UTTS’ye girmeyen araçlar cezayla karşılaşacak

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), ticari araçlar için resmen uygulamaya alındı. Tek yakıtlı ticari araçlarda süre tamamlanırken, çift yakıtlı (benzin + LPG) araçların sisteme dahil olması için 1 haftadan az bir zaman kaldı. Yetkililer, belirtilen süre içinde gerekli işlemleri yaptırmayan araç sahiplerinin önemli hak kayıpları ve cezalarla karşılaşabileceğini vurguluyor.

UTTS kapsamında; taksiler, minibüsler, kamyonetler ve otobüsler başta olmak üzere tüm ticari araçlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunlu hale geldi.

Özellikle şirket adına kayıtlı olup sonradan LPG dönüşümü yapılan araçlarda, LPG deposuna TTB montajı yapılması gerekiyor.

ÇİFT YAKITLI ARAÇLARA İKİ AYRI CİHAZ ŞARTI

Çift yakıtlı araçlarda uygulama daha kapsamlı. Bu araçlarda benzin ve LPG depolarının her biri için ayrı ayrı Taşıt Tanıma Birimi takılması ve sisteme kaydedilmesi zorunlu.

Araç LPG kullanmasa dahi LPG deposu bulunuyorsa, bu depo için de TTB montajı yapılması gerekiyor.

Örneğin; bir takside yalnızca benzin deposuna TTB takılması yeterli sayılmıyor. Aynı aracın LPG deposu varsa, ikinci bir TTB’nin de monte edilmesi şart.

LPG’Lİ ARAÇLAR İÇİN SON TARİH 31 ARALIK 2025

LPG’li ticari araçlarda UTTS/TTB montajı için son tarih 31 Aralık 2025 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar gerekli işlemleri yaptırmayan araç sahipleri, akaryakıt giderlerini vergi matrahından düşme hakkını kaybedebilecek.

CEZALAR 100 BİN TL’YE KADAR ÇIKABİLİYOR

UTTS yükümlülüklerine uyulmaması durumunda, Vergi Usul Kanunu’nun 353/A-1 ve 353/A-2 maddeleri kapsamında özel usulsüzlük cezaları uygulanıyor.

2025 yılı için bu cezalar 10 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiyor. 2026 yılında ise yeniden değerleme oranıyla birlikte ceza tutarlarının daha da artması bekleniyor.

UZMANLARDAN UYARI: SON GÜNE KALMAYIN

Uzmanlar, hem vergi avantajının kaybedilmemesi hem de yüksek cezalarla karşılaşılmaması için araç sahiplerinin UTTS ve TTB işlemlerini son güne bırakmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. Sisteme zamanında dahil olmayan ticari araçlar için maliyetin, montaj bedelinin çok üzerine çıkabileceği belirtiliyor.