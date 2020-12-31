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Yaşam Banka çalışma saatleri güncel | Bankalar kaça kadar açık?
Yaşam

Banka çalışma saatleri güncel | Bankalar kaça kadar açık?

Bankalar kaçta açılıyor? | Koronavirüs salgını sebebiyle bankalar çalışma saatlerini değiştirdi. Böylelikle toplu ulaşımda kalabalık bir nebze de olsa düşürülmeye çalışıldı. Banka işleri olanlar bu sebeple güncel açılış kapanış saatlerini merak ediyor. Bankalar sabah kaçta açılıyor? | Bankalar kaça kadar açık? | Banka şubeleri açık mı? | Hangi banka şubeleri kapalı?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 07:43:00 -
Banka çalışma saatleri güncel | Bankalar kaça kadar açık?

Bankalar sabah 9.00’da mı açılıyor? | Koronavirüs salgını sebebiyle esnek çalışma saatleri pek çok kurum ve kuruluş tarafından uygulanıyor. Banka şubelerinde de mart ayından bu yana pek çok tedbir alınıyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Banka çalışma saatleri güncel | Bankalar kaça kadar açık?

Bankalar çalışma saatlerini koronavirüs salgını sebebiyle değiştirdi. Birçok banka ise bazı şubelerini geçici olarak kapattı. Bankalar kapanan şubelerle ilgili müşterilerine bilgilendirme mesajları gönderdi. Bu bilgiye ayrıca bankanızın internet siteleri üzerinden de ulaşabilirsiniz.

1 Aralık itibariyle ülkemizde hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları getirildi. 2 Kasım itibariyle bankalar çalışma saatlerini revize etti. İşte, güncel banka çalışma saatleri:

Halkbank 09.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Vakıfbank 09.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Akbank 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Denizbank 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Garanti BBVA 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor. 

QNB Finansbank 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

HSBC 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Ziraat Bankası 09.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Türkiye İş Bankası 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

ING Bank 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Yapı Kredi 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

TEB 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

 

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