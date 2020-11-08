Bank Asya’nın firari kurucu ortağı, sahte kimlikle yakalandı
Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ firarisi Kamil Yavuz M., Ankara’da düzenlenen operasyonda yakalandı.
Örgütün ‘Türkiye mütevelli heyeti’ndeki himmet ağının önemli ismi Kamil Yavuz M'nin üzerinden başkası adına düzenlenmiş kimlik kartı çıktı. Yakalanmamak için sık sık kılık ve adres değiştirdiği tespit edilen zanlının, örgütün finansal yapılanması içinde faaliyetlerine devam ettiği belirlendi. ByLock kullanıcısı da olan ve FETÖ'nün himmet paralarını legal hale getiren kişi olarak tanımlanan Kamil Yavuz M., hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a gönderildi.