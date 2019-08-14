Bangsamoro’dan Türk yatırımcılara davet Bangsamoro Ziraat Bakanı Muhammed Şuayb Yacob, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti.

Moro Müslümanlarının ana vatanı Bangsamoro’dan Türk firmalara yatırım çağrısı geldi. Verimli topraklarıyla dikkat çeken bölge, mango ve muz gibi tropikal meyveleriyle öne çıkıyor. Bangsamoro Ziraat Bakanı Muhammed Şuayb Yacob, Türk yatırımcıların tarımsal kalkınmaya katkı yapabileceğini belirtti. En büyük gelir kaynaklarının tarım olduğuna işaret eden Yacob, “Hammaddemiz var ama ürünleri henüz işleyemiyoruz. Bu anlamda desteğe ihtiyacımız var” dedi.

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