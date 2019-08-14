Bangsamoro’dan Türk yatırımcılara davet
Bangsamoro Ziraat Bakanı Muhammed Şuayb Yacob, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti.14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:01
Moro Müslümanlarının ana vatanı Bangsamoro’dan Türk firmalara yatırım çağrısı geldi. Verimli topraklarıyla dikkat çeken bölge, mango ve muz gibi tropikal meyveleriyle öne çıkıyor.
Bangsamoro Ziraat Bakanı Muhammed Şuayb Yacob, Türk yatırımcıların tarımsal kalkınmaya katkı yapabileceğini belirtti. En büyük gelir kaynaklarının tarım olduğuna işaret eden Yacob, “Hammaddemiz var ama ürünleri henüz işleyemiyoruz. Bu anlamda desteğe ihtiyacımız var” dedi.
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