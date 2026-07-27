Bangsamoro Lideri Hacı Murad İbrahim İstanbul'da gazetecilerle buluştu

Çok sayıda gazeteci ve medya yöneticisinin katıldığı program, İstanbul'da gerçekleştirildi. Programda, Morolu Müslümanların özgürlük mücadelesi, Filipinler devletiyle devam eden barış süreci ve yaklaşan seçimler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Programın açılışında konuşan İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı, yaklaşık 40 yıldır devam eden özgürlük mücadelesinin lideri Hacı Murad İbrahim ile gazetecileri bir araya getirerek bölgedeki sürece dair bilgilerin doğrudan aktarılmasını amaçladıklarını belirtti.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Mehmet Güney, programda Moro mücadelesinin lideri Selamet Haşim ile kendi yollarının 1980'lerin başında Pakistan'ın Lahor şehrinde kesiştiğini hatırlattı. Güney, Moro hareketinin istikametinin altını çizerek, sözü Hacı Murad İbrahim'e bıraktı.

“Moro dünya gündeminde yeterince yer bulamıyor”

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç, Moro'nun coğrafi uzaklığı nedeniyle dünya gündeminde yeterince yer bulamadığını ifade etti. İHH'nın 1996 yılından beri bölgede insani çalışmalar yürüttüğünü ve 2013'ten itibaren de beş kişilik uluslararası izleme heyeti aracılığıyla barış sürecini yakından takip ettiğini aktardı. Oruç, 57 kez bölgeye seyahat ettiklerini ve Hacı Murad İbrahim'in tedavisi için bir süreliğine Türkiye'de olduğunu, sağlığına kavuştuktan sonra memleketine dönerek yaklaşan seçim kampanyasına katılacağını belirtti.

Bangsamoro Özerk Bölgesi’nin ilk başbakanı

Hüseyin Oruç, Hacı Murad İbrahim'in Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin ilk beş liderinden biri olduğunu ve 1968'deki Jabidah Katliamı'ndan sonra üniversite eğitimini bırakıp silahlı mücadeleye katıldığını hatırlattı. Moro hareketinin Ezher Üniversitesi'nde eğitim almış alimler tarafından kurulduğunu ve Selamet Haşimi'nin vefatı sonrasında hareketin liderliğine Hacı Murad İbrahim'in geçtiğini anlattı. 2019 referandumuyla kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin ilk başbakanı olan Hacı Murad İbrahim'in, 2025 yılına kadar bu görevi sürdürdüğünü ancak Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. tarafından yerine başka bir ismin atandığını ekledi.

Hacı Murad İbrahim: "Seçimler çok belirleyici olacak"

Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri ve Bangsamoro Özerk Bölgesi’nin ilk Başbakanı Hacı Murad İbrahim, bölgenin tarihine ve bugününe dair önemli mesajlar verdi. Bangsamoro'nun sadece bir toprak parçası değil, dört asırlık bir direniş ve barış sürecinin tarihi olduğunu vurguladı.

İbrahim, Moro halkının İspanyol, Amerikan ve Japon işgallerine karşı dinini, kültürünü ve topraklarını korumak için mücadele ettiğini hatırlattı. 2014 yılında imzalanan Kapsamlı Bangsamoro Anlaşması'nın (CAB) onlarca yıllık silahlı çatışmaya son verdiğini ve 2019'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) kurulmasını sağladığını ifade etti.

Hacı Murad İbrahim, başbakanlıktaki görev değişiminin Moro İslami Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi ile istişare edilmeden yapıldığını belirterek, birliğin ve ortak kararların önemine dikkat çekti. İbrahim, yaklaşan 14 Eylül 2026 seçimlerinin Moro halkı için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Seçimler çok belirleyici olacak. Öncelikle insanların niyetlerini ve isteklerini gösterecek. İkincisi, Filipinler devletinin de gerçekten barış isteyip istemediğinin göstergesi olacak. Bangsamoro'da düzenli bir hükümete biz bu seçimlerle kavuşacağımızı umut ediyoruz."

İbrahim: “Uluslararası toplum seçimleri gözlemlemeli”

Hacı Murad İbrahim, 80 kişilik parlamento için 72 üyenin halk tarafından seçileceğini belirterek, uluslararası topluma seçimleri gözlemlemeleri çağrısında bulundu. Moro'nun mücadelesinin 300 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini ve Filipinler ismini kökten reddettiklerini belirten İbrahim, "Biz Moroyuz ve Müslümanlarız. Filipinler'in güneyinde Müslümanlar olarak varlığımızı devam ettirmek için bütün Müslümanlarla, Müslüman devletlerle birlikteliğimizi devam ettireceğiz" dedi.

Program, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.