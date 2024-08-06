  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bangladeş'te ortalık yangın yeri! Kurucu liderinin heykelleri yıkıldı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Bangladeş'te ortalık yangın yeri! Kurucu liderinin heykelleri yıkıldı! Çok sayıda ölü var

Yeniakit Publisher
2024-08-06 01:37:00 -
Bangladeş'te ortalık yangın yeri! Kurucu liderinin heykelleri yıkıldı! Çok sayıda ölü var

Bangladeş'te, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifasıyla sonuçlanan protestolarda son iki günde 231 kişi yaşamını yitirdi. Kurucu liderin heykellerini yıktılar.

Bangladeş'te, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan ve Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifasıyla sonuçlanan protestolarda çıkan şiddet olaylarında son iki günde 231 kişi hayatını kaybetti.

ÜLKENİN KURUCU LİDERİNİN HEYKELLERİ YIKILMAYA BAŞLANDI

Protestocular, Başbakanın ülke dışına kaçmasının ardından başbakanlık konutunu ele geçirerek ülkenin kurucu lideri Mucibur Rahman'ın heykellerini yıkmaya başladı. Başbakanlık Ofisi'ni basan halk meclis salonunu kullanılamaz hale getirdi.

ÖLÜ SAYISI 230'U AŞTI

Şeyh Hasina'nın resmi konutunu terk etmesi ve ordunun, "geçiş hükümeti kurulacağını" açıklamasına rağmen ülke genelinde devam eden şiddet olaylarında dün 135 kişi öldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şiddet olaylarının en yoğun yaşandığı başkent Dhaka'da dün 78 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi de polisin ateş açması, gruplar arasındaki çatışma ve yağmalama olayları sırasında yaralandı.

Farklı hastanelerden yapılan açıklamalarda, pazar günü de ülkenin çeşitli bölgelerinde toplam 96 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş'in neredeyse tüm eyaletlerine sıçrayan şiddet olaylarında, birçok resmi bina ateşe verilirken, protestocuların Şerpur kentinde ele geçirdiği hapishaneden 500'ü aşkın mahkumun firar ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan oranlarını indirmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde hayatını kaybedenler için adalet çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina 5 Ağustos’ta resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.

Bangladeş'te bu yıl 1600 kişi o hastalıktan öldü
Bangladeş'te bu yıl 1600 kişi o hastalıktan öldü

Dünya

Bangladeş'te bu yıl 1600 kişi o hastalıktan öldü

Bangladeş'ten Gazze çağrısı
Bangladeş'ten Gazze çağrısı

Dünya

Bangladeş'ten Gazze çağrısı

Bangladeş'te çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi
Bangladeş'te çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi

Dünya

Bangladeş'te çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi

Diyanet Vakfı, Bangladeş’te 350 ailenin yuvasını teslim etti
Diyanet Vakfı, Bangladeş’te 350 ailenin yuvasını teslim etti

Gündem

Diyanet Vakfı, Bangladeş’te 350 ailenin yuvasını teslim etti

Bangladeş'te neden 6 mevsim var? Duyunca çok şaşıracaksınız!
Bangladeş'te neden 6 mevsim var? Duyunca çok şaşıracaksınız!

Dünya

Bangladeş'te neden 6 mevsim var? Duyunca çok şaşıracaksınız!

Bangladeş’deki iç karışıklığın boyutu giderek artıyor
Bangladeş’deki iç karışıklığın boyutu giderek artıyor

Aktüel

Bangladeş’deki iç karışıklığın boyutu giderek artıyor

Bangladeş’te Erdoğan popülerliği YouTube’a şaşırttı
Bangladeş’te Erdoğan popülerliği YouTube’a şaşırttı

Sosyal Medya

Bangladeş’te Erdoğan popülerliği YouTube’a şaşırttı

Bangladeş Karıştı! Olaylar durduralamıyor
Bangladeş Karıştı! Olaylar durduralamıyor

Dünya

Bangladeş Karıştı! Olaylar durduralamıyor

BM'den Bangladeş'te devam eden gösterilerde "şok edici şiddetin" durması çağrısı
BM'den Bangladeş'te devam eden gösterilerde "şok edici şiddetin" durması çağrısı

Dünya

BM'den Bangladeş'te devam eden gösterilerde "şok edici şiddetin" durması çağrısı

Ülke kaosa sürükleniyor! Göstericiler resmi konutu bastı Başbakan ülkeden kaçtı
Ülke kaosa sürükleniyor! Göstericiler resmi konutu bastı Başbakan ülkeden kaçtı

Dünya

Ülke kaosa sürükleniyor! Göstericiler resmi konutu bastı Başbakan ülkeden kaçtı

Türkiye'den Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz
Türkiye'den Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz

Dünya

Türkiye'den Bangladeş açıklaması: Derin üzüntü duyuyoruz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23