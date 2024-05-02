Bangladeş'te neden 6 mevsim var? Duyunca çok şaşıracaksınız!

Bu sorunun cevabını ancak Bangladeş’in benzersiz iklim yapısıyla açıklayabiliriz. Bu da ülkenin tam 6 mevsim yaşamasına neden oluyor.

Üstelik mevsimler de bizim mevsimlere benzemiyor. Bizde yılın başlangıcı Ocak iken onlarda o bile farklı. Nasıl yani?

Bangladeş’in coğrafi konumu ve iklim yapısı dolayısıyla mevsimler çeşitlilik gösteriyor.

Bu çeşitlilik, ülkenin de tarım, ticaret ve kültürel yaşamı üzerinde derin bir etkiye sahip. Yılın başlangıcı, bizler için kış mevsimiyken Bangladeş’te Nisan ortasından Haziran ortasına kadar süren bir yaz dönemini kapsıyor.

Bu yaz mevsimine de "Grisma" diyorlar. Yazın kavurucu sıcağına aldanmayın, çünkü orada zaman zaman fırtınalı hava etkisini gösteriyor.

Yaz mevsiminin ardından ikinci mevsim, Haziran ortasından Ağustos ortasına kadar devam eden muson mevsimi.

"Barsa" olarak adlandırılan bu mevsim, yılın toplam yağışını %85'e kadar getiriyor ve genelde yoğun yağışlarıyla biliniyor. Bu yağışlar, Bangladeş'in tarım alanlarının sulanmasını sağlarken ülkenin su kaynaklarını da yenileyen önemli bir unsur.

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Muson mevsimi sona erdikten sonra, Ağustos ortasından Ekim ortasına kadar olan dönemde, günlük sıcaklık ve nemde bir azalma görülüyor.

Bu döneme de "Sarat", yani sonbahar diyorlar.

Sonbahar, genellikle bizlerde de olduğu gibi serin ve hafif nemli bir havaya sahip, bu da Bangladeş'te tarım faaliyetleri için ideal bir ortam sağlıyor.

Ekim ortasından Aralık ortasına kadar olan dönemde ise "Hemanta", diğer adıyla geç sonbahar mevsimi geliyor. Bu mevsimde, sıcaklık iyice düşüyor ve Bangladeş'in iç kesimlerinde oldukça serin ve kuru bir hava hâkim oluyor.

Aralık ortasından Şubat ortasına kadar olan zamanda da "Shitt", yani kış mevsimi gelir.

Kış mevsimi sanılanın aksine Bangladeş'te ılıman geçiyor ve ortalama sıcaklıkların 11-20°C arasında değiştiği söyleniyor.

Son olarak Şubat ortasından Nisan ortasına kadar olan dönem "Basant", namı diğer ilkbahar mevsimini kapsıyor.

Bu mevsimler, ülkenin ekonomisi için derin bir etkiye sahip. Bizim için sadece iki mevsim daha fazla yaşıyorlar gibi gözükse de tarım, ticaret ve kültürel etkinlikler, bu değişen mevsimlerin ritmine göre planlanıyor ve bu da Bangladeş'in zengin ve çeşitli bir yaşam tarzını oluşturuyor.