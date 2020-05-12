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Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 600'ü aştı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 19:08:31 -
Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 600'ü aştı

ANKARA (AA) - Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 16 bin 600'ü geçti.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte 969 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 16 bin 660'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı ölüm sayısının 250'ye çıktığı belirtildi.

Bangladeş'te bugüne kadar Kovid-19 teşhisi konulan 3 bin 147 kişinin iyileştiği kaydedilirken, virüse yakalanan 13 bin 263 kişinin ise tedavisi devam ediyor.




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