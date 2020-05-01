  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bangladeş'te Kovid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 11'i sağlık çalışanı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 22:57:46 -
Bangladeş'te Kovid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 11'i sağlık çalışanı

DAKKA (AA) - Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan 8 bin 231 kişinin yaklaşık yüzde 11'ini sağlık çalışanlarının oluşturduğu bildirildi.

Bangladeş Tıp Derneği Başkanı Dr. Mustafa Celal Muhiddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında 392 doktor, 191 hemşire ve 298 tıbbi personelin bulunduğu 881 sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Bazı hastaların seyahat bilgilerini sakladığını ifade eden Muhiddin, bu durumun sağlık çalışanlarının işini zorlaştırdığını ve onları tehlikeye attığını kaydetti.

Muhiddin, yinelenen çağrıların ardından hükümetin sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman sağladığını sözlerine ekledi.

Ülkede 8 bin 231 vakanın yaklaşık yüzde 11'ini sağlık çalışanları oluşturuyor.

Bangladeş’te Kovid-19 sebebiyle 170 kişi yaşamını yitirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı