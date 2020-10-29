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Aktüel Bangladeş'te Cemaat-i İslami partisinden Fransa karşıtı protesto
Aktüel

Bangladeş'te Cemaat-i İslami partisinden Fransa karşıtı protesto

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:19:51 -
Bangladeş'te Cemaat-i İslami partisinden Fransa karşıtı protesto

DAKKA (AA) - Bangladeş'te Cemaat-i İslami partisi üyeleri, Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmalarını ve İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti.

Protestocular, düzenledikleri gösteride Fransa karşıtı sloganlar atarak, Bangladeşlilere Fransız ürünlerini boykot etmesi çağrısında bulundu.

Cemaat-i İslami'nin lideri Şafikur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanların, Hazreti Muhammed'e yönelik herhangi bir hakarete tahammül edemeyeceğini belirtti.

Rahman, "Tüm Müslümanların, Fransa'nın, dine hakarete yönelik tutumuna karşı güçlü ama barışçıl şekilde seslerini yükseltmesini bekliyorum." dedi.

Avrupa'da yükselen İslamofobi eğilimine değinen Rahman, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar birlik olmalı ve kimsenin İslam'la alay etmesine izin vermemeli." diye konuştu.

- Bangladeş'teki Fransa karşıtı gösteriler

Başkent Dakka'da salı günü en az 40 bin gösterici yürüyüş düzenleyerek, Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yapmıştı. Macron'un cezalandırılması çağrısında bulunan protestocular, "Fransız ürünlerine boykot" ve "Macron büyük bedel ödeyecek" şeklinde slogan atmıştı.

Dakka'da, dün de Baitul Mokarram Camisi'nde toplanan İslami Oikya Jote Partisinden yüzlerce kişi,
Fransa ve Macron karşıtı gösteri düzenlemiş ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina hükümetinden "Fransa ve Macron'u kınaması" talebinde bulunmuştu.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başlanmıştı.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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