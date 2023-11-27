Bangladeş'te bu yıl 1600 kişi o hastalıktan öldü

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte dang hummasından yarısı başkent Dakka'da olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, bu yılın başından itibaren dang humması kaynaklı ölümlerin 1600'ü aştığı kaydedildi.

Bugün tespit edilen 920 yeni vakanın hastanelere sevk edilmesiyle toplam vaka sayısının 309 bini geçtiği ifade edilen açıklamada, 3 bin 493 hastanın ülke genelindeki hastanelerde tedavi gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Dang humması nedir?

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe yol açan hastalık, bazı vakalarda ölüme neden oluyor.

Vaka sayıları, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.

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Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Bu hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Bangladeş'te daha önce dang humması nedeniyle bir yıl içinde gerçekleşen en fazla ölüm 2022'de 281 olarak kayıtlara geçmişti.