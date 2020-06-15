Bangladeş'te 3 günde 3 fil ölü bulundu

DAKKA (AA) - Bangladeş'in güneydoğu bölgelerinde 3 gün içinde elektrik akımına kapıldığı tahmin edilen 3 filin telef olduğu bildirildi.

Yetkililer, biri cuma günü Cox’s Bazar bölgesine bağlı Teknaf'ta, diğerleri cumartesi ve pazar günü Chittagong bölgesine bağlı Bandarban ile Banshkhali'de olmak üzere 3 filin ölü bulunduğunu belirtti.

Orman Dairesi Başkanı Mohammad Abdul Awal Sarker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölen ilk filin otopsi raporuna göre, hayvanının elektrik çarpması sonucu öldüğünün doğrulandığını ifade etti.

Diğer fillerin otopsi raporlarının henüz tamamlanmadığını aktaran Sarker, tüm raporların resmi olarak teslim alınmasının ardından yasal işlem başlatılacağını söyledi.

Orman Dairesinden yetkililerin, fillerin ölü bulunduğu yerlerde inceleme yaptığını ve civarda elektrikli teller tespit ettiğini dile getiren Sarker, "Fillerin, yiyecek aramak için ormandan geldiğini ve elektrikli tellere takıldığını tahmin ediyoruz." dedi.



