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Aktüel

Bangladeş'te 2 bin 828, Nepal'de 278 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:11:59 -
Bangladeş'te 2 bin 828, Nepal'de 278 yeni Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Bangladeş'te 2 bin 828, Nepal'de 278 yeni vaka tespit edildi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki toplam vaka sayısı, son 24 saatte 2 bin 828 artarak, 60 bin 391'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin yaşamını yitirdiği ülkedeki toplam can kaybı sayısı ise 811'e çıktı.

Bangladeş'te şimdiye kadar yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 12 bin 804 oldu.

Öte yandan, Doktorların Güvenliği ve Hakları Sorumluluğu Vakfı, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ülkede 18 doktorun hayatını kaybettiğini bildirdi.

- Nepal'de toplam vaka sayısı 2 bin 912'ye yükseldi

Kathmandu Post'un haberinde, Nepal Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verildi.

Buna göre, ülkede son 24 saatte 278 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Toplam vaka sayısı ise 2 bin 912'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte bir kişinin yaşamını yitirmesiyle, ülkedeki virüse bağlı can kaybı sayısı 11'e yükseldi.

Nepal'de bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 333 kişi iyileşti.


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