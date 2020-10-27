Bangladeş'te 10 binlerce kişi Fransız ürünlerini boykot çağrısıyla yürüyüş düzenledi

DAKKA (AA) - Bangladeş'te 10 binlerce protestocu, Fransız ürünlerini boykot çağrısıyla başkent Dakka'daki Fransız büyükelçiliğine yürüdü.

Dakka'da en az 40 bin gösterici yürüyüş düzenleyerek, Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamalarının ardından Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yaptı.

Macron'un cezalandırılması çağrısında bulunan protestocular, "Fransız ürünlerine boykot" ve "Macron büyük bedel ödeyecek" şeklinde slogan attı.

Polis güçleri, göstericilerin yürüyüşünü engellemek için büyükelçiliğin önüne barikatlar kurdu. Protestocular, gösterilerine başkentin diğer caddelerinde devam etti.

Göstericiler, Fransız büyükelçisinin Bangladeş Dışişleri Bakanlığına çağrılması talebinde bulundu.

Hukuk öğrencisi Salih Uddin Sifat, ifade ve basın özgürlüğüne inandıklarını fakat bir inanç ya da dinin küçümsenmesini kabul edemeyeceklerini belirtti.

Dakka'daki bir alışveriş merkezinde kozmetik ürünler satan Md. Sirajul Islam, AA muhabirine, boykot çağrısının Fransız ürünlerinin satışını kötü yönde etkilediğini ifade ederek, son günlerde Fransız parfümlerinin satışının düştüğünü kaydetti.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.





