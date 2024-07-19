Bangladeş’deki iç karışıklığın boyutu giderek artıyor

Protestolar devam ederken; çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu göstericiler, ülke genelinde ‘’hayatı durdurma eylemi’’ başlattı. Buna karşılık olarak Bangladeş hükümeti başta haberleşme olmak üzere bazı kısıtlamalar getirerek ülkeyi dış dünya ile soyutladı.

Bursa’da eğitim gören Bangladeşli üniversite öğrencileri;

‘’Kamu sektöründe işe alımların yüzde 56 nın belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrıldığını,ancak bu grupların Bangladeş nüfusunun yalnızca yüzde 1 ini kapsadığını belirtti.

Bangladeş’te 50 yılı aşkın süredir uygulanan kontejyan uygulaması nedeniyle iş bulma umutları kalmayan üniversite öğrencileri, hak taleplerini dile getirmek için protestolar düzenliyor, bu haklı protestoları bastırmak adına yapılan kısıtlamalar nedeniyle ülkemizden ve ailelerimizden haber alamıyoruz. Bursa’da eğitim gören Bangladeş vatandaşı öğrenciler olarak hükümetin masum insanlara yönelik saldırıları nedeniyle derin endişe içerisindeyiz. Uluslararası kamuoyunu, insan hakları örgütlerini ve basın mensuplarını Bangladeş’deki insanlık dışı duruma müdahale etmeye ve sesimizi duyurmaya davet ediyoruz.’’ açıklamalarında bulundu.

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