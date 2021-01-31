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Dünya Bangladeş tepkilere rağmen Müslümanları korunmasız bir adaya gönderiyor
Dünya

Bangladeş tepkilere rağmen Müslümanları korunmasız bir adaya gönderiyor

Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen 1778 kişiden oluşan Arakanlı Müslümanların (Rohingya) 4'üncü grubunu kasırga ve sel tehtidi altındaki Bhasan Char Adası'na yolladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 00:39:00 -
Bangladeş tepkilere rağmen Müslümanları korunmasız bir adaya gönderiyor

Bangladeşli yetkililer, 1778 Arakanlı Müslümanın Cox's Bazar kentindeki kamplardan getirildikten sonra Bengal Körfezi açıklarındaki Bhasan Char Adası'na gönderildiğini açıkladı.

Ana karanın 34 kilometre uzaklığında bulunan ve 20 yıl önce gün yüzüne çıkana kadar keşfedilmeyen Ada'nın 100 bin kişiyi barındırma kapasitesi var.

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char'a taşınmaya başlanması, insani yardım ve insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanmıştı.

Ada sellere ve kasırgalara karşı savunmasız

Bu plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

Ada'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan şiddetli muson yağışlarının yol açtığı afetler ve kazalar nedeniyle Bhasan Char'da yaşam oldukça zorlaşıyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, "Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na bağımsız bir BM değerlendirmesi olmadan yerleştirildiği" yönündeki haberlerden endişe duyduğunu bildirmişti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina da tepkilere rağmen Arakanlı Müslümanların Ada'ya yerleştirilmesine devam edileceğini duyurmuştu.

Myanmar'da Müslüman Arakanlılara soykırım

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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