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Bangladeş, Myanmar’dan daha fazla mülteci kabul etmeyeceğini BM’ye bildirdi

Bangladeş hükümeti, Birleşmiş Milletlere, Myanmar’dan artık mülteci kabul etmeyeceğini söyleyerek, sınırlarını Myanmar’an kaçan Rohingya Müslümanlarına kapatacağı tehdidinde bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 15:19
Bangladeş, Myanmar’dan daha fazla mülteci kabul etmeyeceğini BM’ye bildirdi

Bangladeş hükümeti, Birleşmiş Milletlere, Myanmar’dan artık mülteci kabul etmeyeceğini söyleyerek, sınırlarını Myanmar’an kaçan Rohingya Müslümanlarına kapatacağı tehdidinde bulundu.


Bangladeş, geçen 18 ay içinde Myanmar ordusu ve Budistlerin binlerce Müslümanın evlerini yakması, öldürmesi ve tecavüzüne uğraması üzerine ülkelerini terk eden 700 bin Müslüman ev sahipliği yapıyor. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde konuşan Bangladeş Dışişleri Bakanı Şahid El lhak, “Bangladeş’in Myanmar’dan daha fazla mülteci alamayacağını üzülerek bildiriyorum” dedi.


2017 Ağustos ve Aralık ayları arasında, BM’nin soykırım olarak nitelediği, Myanmar ordusu ve Budistlerin saldırıları sırasında Rohingyalı 700 bin Müslüman Bangladeş’e sığınmıştı. Geçen yıl da 16 bin kadar Rohingyalı Müslüman sınırı geçerek Bangladeş’e sığındı. BM temsilcisi geçen yıl yaptığı açıklamada Rohingya’da soykırımın devam ettiğini söyledi.


Bununla birlikte bu sene Myanmar’dan Bangladeş’e sığınanların sayısının azaldığı kaydedildi.


Bangladeş Dışişleri Bakanı, Bangladeş’in Cox Bazar bölgesinde kurulan dünyanın en büyük mülteci kamplarında durumunu kötüden daha kötüye gittiğini belirterek, Bangladeş’in daha fazla mülteci kabul edemeyeceğini söyledi.


Şahid El lhak, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumu, bu krizi çözmek için somut bir adımatmamakla suçladı. El Hak, Myanmar hükümetini de kendi terör suçunu Bangladeş’e atmakla suçladı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:19
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