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Dünya Bangladeş Karıştı! Olaylar durduralamıyor
Dünya

Bangladeş Karıştı! Olaylar durduralamıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-02 23:47:00 -
Bangladeş Karıştı! Olaylar durduralamıyor

Bangladeş'te, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestoların önü alınamıyor.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Khulna kentindeki gösterileri dağıtmak isteyen polis, göstericilere plastik mermi ve gaz bombaları ile müdahale etti. Polisin müdahalesi ile artan çatışmalarda 1 polis yaşamını yitirdi. Olaylarda 20'si polis, 100'den fazla kişi yaralandı.

Khulna Üniversitesi Tıp Merkezi doktorlarından Milan Bisvas, 80 öğrencinin hastanede tedavi edildiğini, bu öğrencilerin çoğunun göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle yaralandığını ifade etti. Bisvas, durumu daha ciddi olan öğrencilerin ise bölgedeki başka bir hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Khulna'daki bir hastanenin idari görevlisi Hamidul İslam ise hastaneye getirilen dört polisten birinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Diğer üç polisin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.

Polislerin kimseyi doğrudan hedef almadığını belirten Komiser Mozammel Haque, ölen polisin, protestocular tarafından dövüldüğünü söyledi.

Ne olmuştu?
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Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.

Bangladeş'te bugün yaklaşık 2 bin kişi temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli yerlerinde toplanmıştı. Polis, sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilerin etrafını sarmıştı.

Başkentin Uttara bölgesinde de protestocu öğrencilerle karşı karşıya gelen polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı. Gösteriler sırasında 18 yaşındaki bir öğrencinin kalçasına mermi isabet ettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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