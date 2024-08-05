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Dünya Bangladeş kaosa sürükleniyor! Göstericiler resmi konutu bastı Başbakan Hasina ülkeden kaçtı
Dünya

Bangladeş kaosa sürükleniyor! Göstericiler resmi konutu bastı Başbakan Hasina ülkeden kaçtı

Yeniakit Publisher
2024-08-05 13:06:00 -
Bangladeş kaosa sürükleniyor! Göstericiler resmi konutu bastı Başbakan Hasina ülkeden kaçtı

Bangladeş'te hükümet karşıtı göstericilerin başbakanlık konutuna baskın düzenlediği, istifa eden Başbakan Hasina'nın Hindistan'a kaçtığı öğrenildi.

Bangladeş'te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Hasina'nın istifasını isteyen binlerce kişi, sokaklara akın etmişti. Ülke genelinde göstericiler ile protestocular arasında çıkan çatışmalar sonucu patlak veren şiddet olaylarına daha fazla dayanamayan Başbakan Şeyh Hasina istifa etti. Hasina'nın kız kardeşi ile birlikte askeri helikopterle ülkeden ayrılarak Hindistan'a gittiği ifade ediliyor.

2009'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu

Çeşitli basın kaynakları ise 2009'dan bu yana başbakanlık görevini yürüten Hasina'nın resmi konutundan uzakta "güvenli bir sığınakta" kaldığını yazdı.

Göstericiler başbakanlık binasına girdi

Polis ile çatışan göstericiler başbakanlık binasına girerek binanın camlarını kırdı. Ülkede polisin protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükselmişti.

Öte yandan Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik protestolarda 174 kişi hayatını kaybetmişti. Hükümetin aldığı kararla kotanın büyük bir kısmı geri çekilse de öğrenciler eylemlerine devam etmişti. Hasina'nın istifasını isteyen öğrenciler Hasina'nın koşulsuz diyalog teklifini de reddetmişti.

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