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Aktüel Bangladeş, Hindistan Serum Enstitüsü ile 30 milyon dozluk Kovid-19 aşısı sözleşmesi imzaladı
Aktüel

Bangladeş, Hindistan Serum Enstitüsü ile 30 milyon dozluk Kovid-19 aşısı sözleşmesi imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:46:30 -
Bangladeş, Hindistan Serum Enstitüsü ile 30 milyon dozluk Kovid-19 aşısı sözleşmesi imzaladı

DAKKA (AA) - Bangladeş, Oxford-AstraZeneca’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını üreten Hindistan Serum Enstitüsü (SII) ile 30 milyon dozluk aşı satın alma sözleşmesi imzaladı.

Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanı Zahid Maleque, başkent Dakka'da düzenlediği basın toplantısında, bu kapsamda ilk 5 milyon dozun ocakta kendilerine ulaşacağını açıkladı.

Bakan Maleque, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği Kovid-19 aşısını üreten SII ile satın alma sözleşmesi imzaladıklarını, yılbaşından itibaren 6 ay boyunca aylık 5 milyon aşı tedarik edileceğini belirtti.

Maleque, aşının maliyetinin doz başına 6,5 dolar olduğunu ancak aşının ücretsiz olacağını kaydetti.

Bangladeş'te ocaktan itibaren 6 ay boyunca aylık 2,5 milyon kişiye aşı vurulması planlanıyor.

Ülkede, 490 bin Kovid-19 vakasına rastlanırken, salgına bağlı 7 bin 52 ölüm gerçekleşti.


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