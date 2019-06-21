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Bandırmaspor’da Göksel Karlahan güven tazeledi

TFF 2.

21 Haziran 2019 Cuma 17:54
Bandırmaspor’da Göksel Karlahan güven tazeledi

TFF 2. Lig’de mücadele eden Bandırmaspor’un olağan genel Kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen genel kurulda başkanlığa yeniden Göksel Karlahan seçildi.


Bandırmaspor kongresi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 144 üyenin katılım gösterdiği genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan başkanlığına Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur seçildi.


Denetim ve faaliyet raporlarının okunması ile devam eden genel kurulda Yönetim Kurulu Üyesi Osman Çapar denetim raporunu okuyarak kulübün borcunun 18 milyon TL olduğunu açıkladı. Çapar’ın ardından kürsüye gelen Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan, faaliyet raporunu açıklayarak, takımın bir yılda iki kamp dönemi gerçekleştirdiğini, kamp dönemlerine ait bütün ödemelerin yapıldığını, gelecek sezon ise şampiyonluk parolası ile sezona başlayarak Bandırmaspor’u hak ettiği yere getireceklerini ifade etti.


Karlahan’ın ardından Bandırma Geçmiş Dönem Belediye Başkanı Dursun Mirza ve Bandırmaspor eski başkanları Erhan Elmastaş ve Mehmet Kılkışlı birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından yönetim oy çokluğu ile ibra edilirken, eski başkanlardan Erhan Elmastaş yönetimin ibrasına ret oyu verdi.


Konuşmaların ardından geçilen seçimlerle Göksel Karlahan’ın listesi tek liste ile girilen seçimleri kazanarak göreve seçildi. Karlahan’ın listesi Onur Göçmez, Serdar Kuter, Emre Ertürk, Merve Kınık Öztürk, Yunus Emre Karahan, Mustafa Der, Özgür Kızıllar, Mülkü İnci, Özgün Eren, Namık Havutça, Muhittin Çakıroğlu, Soner Koçoğlu, Mehmet Özbay’dan oluştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:54
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