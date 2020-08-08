  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bandırmaspor, Sivas Belediyespor'dan Serkan Yavuz'u transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:00:38 -
Bandırmaspor, Sivas Belediyespor'dan Serkan Yavuz'u transfer etti

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Sivas Belediyespor'dan Serkan Yavuz'u kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine, Sivas Belediyespor'un 23 yaşındaki sağ beki Serkan Yavuz'u transfer ettiklerini söyledi.

Göçmez, 2 yıllığına anlaştıkları Yavuz'un genç ve yetenekli bir futbolcu olduğunu, özellikle hücum yönünü geliştirmesi durumunda büyük işler yapacağına inandığını ifade ederken, "Ön libero olarak TFF 1. Lig'in deneyimli, mücadeleci ve savaşçı bir Türk futbolcusu ile de anlaşmak üzereyiz. Kaleci arayışımız devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan, kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bandırmaspor, 10 Ağustos Pazartesi günü ilk etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar'a gidecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'den saygısız ifadelerle Abdurrahman Dilipak'a linç girişimi! 81 ilde harekete geçtiler
Gündem

AK Parti'den saygısız ifadelerle Abdurrahman Dilipak'a linç girişimi! 81 ilde harekete geçtiler

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, feministlerin fuhşiyata teşvik etmesi nedeniyle tepki gösterdiği ifadesinin çarpıtılması ü..
Altın alacaklar bu habere dikkat! Altın fiyatlarıyla ilgili 'yok artık' dedirten tahmin
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! Altın fiyatlarıyla ilgili 'yok artık' dedirten tahmin

Koronavirüs pandemisi sonrası dünyada ve ülkemizde yükselişe geçen altın fiyatlarına ilişkin uzmanlardan peş peşe tahminler geliyor. Adana K..
Yunanlılar 'Endişeliyiz' diyerek paylaştılar: Türk donanmasında hareketlenme mevcut
Dünya

Yunanlılar 'Endişeliyiz' diyerek paylaştılar: Türk donanmasında hareketlenme mevcut

Yunanistan ile Mısır arasında yapılan sözde kıta sahanlığı anlaşması sonrası Türkiye yeni bir NAVTEX yayınladı. Türkiye'nin hamlesi Yunan ba..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı