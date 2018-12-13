THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bandırma'da yağ fabrikasında yangın

Balıkesir'in Kırsal Edincik Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir bitkisel yağ fabrikasında çıkan yangın sonucu fabrikada maddi hasar meydana geldi.

13 Aralık 2018 Perşembe 18:10
Bandırma'da yağ fabrikasında yangın

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir bitkisel yağ fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldığı yangında, maddi hasar meydana geldi.

Kırsal Edincik Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir bitkisel yağ fabrikasında bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın elektrik odasında bulunan elektrik panosunun patlaması sonucu çıktığı öne sürülen yangına Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri, 5 araç ve 16 personel ile müdahale etti. İtfaiye ekipleri, alevleri 30 dakika içinde kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, fabrikada maddi hasara yol açtı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:10
  1. Balıkesir
  2. Bandırma
  3. Yağ fabrikası
  4. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buzdolabını tepe tepe kullanmayın
    1. Buzdolabını tepe tepe kullanmayın
    2. Tel Rıfat'tan Afrin'e taciz ateşi: 1..
    3. CHP Kayseri ilçe belediye başkan..
    4. Emekliye müjde! 400 lira zam geliyor
    5. Uzun ömürlü evliliğin sırları nelerdir?
    6. Gripten korunmanın yolu...
    7. AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği..
    8. Hedik kaynatmak nedir?
    9. CHP Kastamonu ilçe belediye başkan..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Soğanın faydaları nelerdir?
    12. Gazeteci Yusuf Kaplan "Yılın..
    13. Yumurtaları saklarken bunlara dikkat!
    14. "Anlaşma Husilerin Hudeyde'deki..
    15. Aykut Kocaman'dan Trabzon'a şike..
    16. Eğitime kar engelli! Okullar tatil..
    17. Turşunun tuzu fazla geldiyse ne yapmak..
    18. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    19. Görme engelli ve cam kemik hastası..
    20. "Denizlispor'u iyi analiz ettik"
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!