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Yerel Bandırma ve Ayvalık'ta silah ticareti operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Yerel

Bandırma ve Ayvalık'ta silah ticareti operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

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Bandırma ve Ayvalık'ta silah ticareti operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmasında 7 tabanca, 6 av tüfeği ve 886 tabanca fişeği ele geçirildi; adli işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde silah ve mühimmat ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, ticaret yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik iki ilçede operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 7 tabanca, 6 av tüfeği, 886 tabanca fişeği, 53 adet 36 kalibre toplu tabanca fişeği, 8 tabanca şarjörü, 22 kesici alet ve 5 dijital materyal ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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