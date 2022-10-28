Bandırma Belediyesi arsalarını satacak
Mülkiyeti Bandırma Belediyesi’ne ait 600 Evler Mahallesi 1295 adada, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında, blok nizam üç (3) kat, konut alanı içersinde kalan arsa vasıflı parsellerin meclis, encümen kararları ve ada içi düzenleme planına istinaden zemin halı kaplama 307 no.lu 1.509,00 m2 parsel 4.376.100,00-TL muhammen bedel üzerinden, 489 no.lu 25.76 m2 lik parsel 74.704,00-TL muhammen bedel üzerinden, yol alanında kalan kısımlarını bedelsiz terk etmek şerhi ile toplamda 4.450.804,00-TL muhammen bedel üzerinden, 12.10.2022 tarih ve 954 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale blok olarak satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 133.524,12-TL dir. Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.
Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 1295 ada, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında, blok nizam üç (3) kat, konut alanı içersinde kalan arsa vasıflı 1.851,88 m2 308 no.lu parsel, 5.370,452,00-TL muhammen bedel üzerinden, 12.10.2022 tarih ve 954 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale satılacaktır.
Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 161.113,56-TL dir. Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.
Taşınmazların ilk ihaleleri 09/11/2022 Çarşamba günü saat 14.30 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 16/11/2022 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
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