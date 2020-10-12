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Gündem 'Bana teşkilatın numarasını verin' diyerek polisleri tehdit etmişti! Cihan Aksu hakkında flaş gelişme
Gündem

'Bana teşkilatın numarasını verin' diyerek polisleri tehdit etmişti! Cihan Aksu hakkında flaş gelişme

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki maske denetimi sırasında polis ekiplerine zorluk çıkararak tehditlerde bulunan Cihan Aksu isimli şahsın 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:05:00 -
'Bana teşkilatın numarasını verin' diyerek polisleri tehdit etmişti! Cihan Aksu hakkında flaş gelişme

Tuzla’da 19 Eylül’de denetimler sırasında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulan kurye Cihan Aksu, kimliğini isteyen polisleri ‘sen zor kullan, o zaman görüşürüz’ diyerek tehdit etmişti. Telefonla konuştuğu kişiye ise "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin’ demesi Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Aksu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Tuzla Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memurlarının Tuzla Cami Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde Covid-19 denetimi yaptığı anlatıldı.

Kimliğini vermeyip polise direnmişti

Denetimler sırasında maske takmayan motosikletli Cihan Aksu’nun durdurulduğu ve maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere kendisinden kimlik istendiği ancak Aksu’nun kimliğini vermediği belirtildi. Polis memurları H.O., M.A. ve Ö.A.’nın kimliğini vermemesi halinde zor kullanılacağı uyarısı bulunarak idari para cezası uygulayacaklarını söyledikleri kaydedildi.

Teşkilatın ve eniştesinin numarasını istemişti

Bunun üzerine şüphelinin polis memurlarına yönelik görevlerini engelleme maksadıyla "Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin" şeklinde sözlerle tehdit ettiği anlatıldı. Daha sonra o an aklına gelen kardeşini aradığı telefon görüşmesinde "Teşkilatın numarasını gönderin bana ya eniştemin numarasını gönderin" şeklinde sözlerle tehdit ederek polis memurlarına direndiği vurgulandı. Şüpheli Cihan Aksu’nun savunmasında teşkilattan kastının ailesi ve arkadaşlarının olduğunu belirterek, tehdit kastının olmadığını söylediği belirtildi.

5 yıl 3 aya kadar hapis istemi

İddianamede şüpheli Aksu’nun “zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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