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Kadın - Aile Bamya çorbası tarifi- Konya'nın etli kuru bamya çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Bamya çorbası tarifi- Konya'nın etli kuru bamya çorbası nasıl yapılır?

Kuru bamyayla yapılan bamya çorbası, Konya yöresine ait nefis bir tarif... Etli yapılan en lezzetli yapılan çorbalardan biri olan etli kuru bamya çorbası nasıl yapılır? Bamya çorbası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 18:48:00 -
Bamya çorbası tarifi- Konya'nın etli kuru bamya çorbası nasıl yapılır?

Konya'nın bağrından kopup gelen bir lezzet bamya çorbası... Peki bamya çorbası nasıl yapılır? İşte bamya çorbası tarifi ve malzemeleri...

Bamya çorbası tarifi

Malzemeler

2 adet soğan
1 çay bardağı sıvıyağ
1 yemek kaşığı domates salçası
250 gram kırmızı et
250 gram kurutulmuş çiçek bamya
2 litre su (et suyunu hazırlamak ve çorbanın yapımında kullanmak için)
2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
1 çay kaşığı tuz

Bamya çorbası yapılışı

Dana etini kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın. İpe dizili olarak kurutulmuş çiçek bamyaları temiz bir bez içinde ovalayarak kıllarının dökülmesini sağlayın. Kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Ayçiçek yağının yarısını derin bir tencerede kızdırın. Küçük parçalar halinde kuşbaşı doğradığınız dana etini tencereye alın ve hafif bir renk alana kadar kavurun. Kavrulmakta olan etlere çorbanın yapımında kullanacağınız suyu katın. Dana etlerini yumuşayana kadar pişirin.

Kurutulmuş bamyaları ayrı bir tencerede limon suyu ilavesiyle kısa bir süre haşlayın. Suyunu süzdüğünüz bamyaların iplerini çıkartın. Haşlanan etleri bir kevgir yardımıyla çıkartarak temiz bir tabağa alın. Et suyunu bir süzgeç yardımıyla süzdükten sonra bir kenarda bekletin.

Büyük boy bir tencerede kalan ayçiçek yağını kızdırın. Küçük parçalar halinde doğradığınız kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar kavurun. Domates salçasını katıp kavurma işlemini 2-3 dakika kadar devam ettirin. Haşlanmış kuşbaşı dana etlerini ilave edin ve soğanlarla birlikte kavurun.

Ayırdığınız et suyunu tencereye aktarın. Kaynamaya başlayan et suyuna kısa bir süre haşladığınız çiçek bamyaları katın.
Tuz ve taze sıkılmış limon suyunu kattığınız etli bamya çorbasını kısık ateşte 20-25 dakika daha pişirin. Afiyet olsun!

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