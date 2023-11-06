Bamya çiçeğinin faydaları nelerdir? Bamya çiçeği ne işe yarar? Osmanlı Padişahların en sevdiği bitki

Bamya Çiçeğinin Faydaları Nelerdir?

Bamya Çiçeği, hibiskus ailesinden bir bitkidir. Boyları bir çiçeğe göre uzundur. Bamya Çiçeği bağırsak sistemini güçlendirmektedir. Bağırsak sisteminde rahatsızlığı olanlar rahatlıkla bamya çiçeğini kullanabilir. Bamya çiçeği, Ege ve Marmara Bölgesi’nde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Tokat, Amasya ve Balıkesir kentlerinde yaygın olarak yetiştirilir. Bamya çiçeği bazı yerlerde amber çiçeği ve gülhatmi olarak isimlendirilmektedir.

Osmanlı padişahları, zengin ve çeşitli bir mutfağa sahip olan imparatorluğun hükümdarlarıydı. Osmanlı mutfağı, imparatorluğun geniş coğrafyasından ve farklı kültürlerden etkilenmişti. Padişahların yemek tercihleri, genellikle kişisel zevklerine ve dönemin mutfak trendlerine göre değişirdi. Padişahların favorileri olarak bamya öne çıkıyordu.

III. AHMED

III. Ahmed'in en sevdiği yemek bamya olarak bilinir. Hatta sarayda "bamyacıbaşı" isimli bir görevli sırf bu yemeği pişirirdi.

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Öte yandan Bamya çiçeğini buzdolabında veya kurutarak saklayabilirsiniz. Bağırsak yaralarına iyi gelmektedir. Mideyi rahatlatarak sindirimi kolaylaştırmaktadır. Bamya çiçeklerinin boyu insan boyunu geçebilmektedir. Bamya çiçeğinde hem kendi çiçeği kullanılır, hem de kafa kısmının altında bamya tohumu kullanılır. Bamyanın kuruması ile rengi kırmızıya dönüştüğünde bu hali ile sanayi de kullanılmaktadır. Bunlarda akciğer rahatsızlıklarında ve sigarayı bırakmada çiğneyerek kullanılmaktadır.

Bamya Çiçeğinin Çayı

Bamya çiçeğinin çayı yapılarak da tüketilmektedir. Bamya çiçeği çayı yaparak faydasını görebilirsiniz. Kış aylarında sindirimin yavaşlaması ve hareketsizlik oluşması nedeniyle bamya çiçeği tüketilmesi daha bir önem kazanmaktadır. Mide ve bağırsak sağlığı için büyük bir şifa kaynağıdır. Gribal enfeksiyonlarda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için, içeriğinde bulunan yoğun C vitaminini almak için de kullanılmaktadır. Bamyanın kendisini de tüketerek yoğun lif alımı sağlanabilmektedir. Kolesterolün belirli bir seviye üzerinde kalmasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda tansiyon ve şeker hastalarına da önerilen besinlerden...

Bamya Çiçeği Dolması

Bamya çiçeğini dolmasını yaparak da rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bamya çiçeği tam olmadan yapraklarına bamya sarılır ve dolması yapılarak tüketilir. Bamya çiçeği hem kurutularak hem de meyve olarak yenebilmektedir.

Kış günleri bamya çiçeği çorbası yaparak şifasından yararlanabilirsiniz. Bamya çiçeği çayını sabahları tüketmek çok faydalıdır. Bamya çiçeğini, şifalı bitkilerinizden ve yemeklerinizden eksik etmemeye çalışın.