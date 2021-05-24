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Medya Bamsı Bey öldü mü? Kuruluş Osman Bamsı Bey diziden çıktı mı?
Medya

Bamsı Bey öldü mü? Kuruluş Osman Bamsı Bey diziden çıktı mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın diziseverlerce merakla beklenen 60.yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yayınlanan 60. bölüm 2. fragmanında Bamsı Bey'in hançerlenmesi ile Bamsı Bey öldü mü? 60. bölümde Bamsı Bey ölecek mi? Kuruluş Osman Bamsı Bey diziden çıktı mı? soruları arama motorunda hız kazandı. Peki, Bamsı Bey bu bölümde diziye veda mı ediyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 19:37:00 -

Bamsı Bey ölecek mi? Kuruluş Osman dizisinin ATV resmi sitesinde yer alan oyuncu kadrosunda Bamsı Beyrek'i canlandıran oyuncu Nurettin Sönmez'in ismi yer alıyor. Bu bilgi ışığından Nurettin Sönmez'in Kuruluş Osman 60. yeni bölüm fragmanında oynadığı karakter olan Bamsı Bey'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak kazandı.

Bamsı Bey öldü mü?

 

Kuruluş Osman'ın 60. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İlgi çeken fragmanda "Kayı obası Domaniç yaylasına göçecek. Yayla yolu kan gölüne dönecek." cümleleri ile dikkat çekiyor. Fragmanın sonunda ise Bamsı Bey hançerlenmiş olarak görünüyor. Kuruluş Osman izleyicileri Bamsı Bey ölecek mi? Bamsı Bey diziden ayrılacak mı? sorularının yanıtını 26 Mayıs Çarşamba akşamı Kuruluş Osman'ın yayınlanacak 60. yeni bölümünün yayınlanması ile öğrenecek.

Kuruluş Osman 59. bölümde ne olmuştu?

Osman Bey’in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürülür. Togay’ın komutanı Camuha da nökerleri ile birlikte savunmasız kalmış Umur Bey obasına baskın düzenler. Malhun Hatun ve bir avuç alp obayı savunmak için ölüm kalım mücadelesine girer.

Osman Bey ve Togay arasındaki anlaşmayı bozmayı başaran Nikola, düşmanlarının birbirini kırmasından faydalanmak isterken; Togay’ın anlaşmayı bozduğunu düşünen Osman Bey, Kayı Obası’na saldırı ihtimaline karşılık önlem alır.

Nikola tarafından yalnız bırakılan ve tuzağa düşen Umur Bey, yaşadığı başarısızlığın ardından büyük pişmanlık yaşar. Umur Bey obasının yaralarını sarmak için derhal harekete geçen Osman Bey, Umur Bey’den ise Türkmenlerin istikbalini tehlikeye atmasının hesabını soracaktır.

Osman Bey, tüm uyarılarına rağmen başına buyruk hareket eden Umur Bey’de nasıl hesap soracak? Umur Bey’i tuzağa düşüren Togay, Osman Bey’e karşı nasıl bir hamle yapacak? Malhun Hatun obasını Moğollara karşı nasıl savunacak? Osman Bey, Togay’ın muhtemel saldırısına karşı nasıl önlem alacak? Osman Bey’in Moğollarla yaptığı anlaşmanın bozulmasını Nikola nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Malhun Hatun’la evlenme kararını yeniden değerlendirecek mi? Umur Bey yaşadığı başarısızlığın ardından kendini affettirmek için ne yapacak?

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