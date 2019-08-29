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"Balyoz'da kumpas" davasında ara karar

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin, tutuklu sanık Mehmet Baransu, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ile firari sanık Tuncay Opçin'in yargılanmasına devam edildi- Heyet, Baransu'nun eski eşi Esra Konur'un da aralarında bulunduğu 3 tanık hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına hükmetti

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:37
"Balyoz'da kumpas" davasında ara karar

İSTANBUL (AA) - Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ile firari sanık Tuncay Opçin'in yargılandığı davada, Baransu'nun eski eşi Esra Konur'un da aralarında bulunduğu 3 tanık hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına hükmedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu ile sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ile Yıldıray Oğur'un avukatları katıldı. Müştekilerden Cemal Temizöz, Suat Aydın ve Dursun Çiçek de duruşmada hazır bulundu.

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle kayıt altına alınan duruşmada, sanık Mehmet Baransu önceki celse başladığı savunmasına devam etti. Duruşmada söz alan bazı müştekiler ve vekilleri müdahil talebinde bulunurken, sanık Baransu beraatini istedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, atılı suçlamaların vasıf ve mahiyeti, dinlenmemiş tanıklar olması ve öngörülen cezanın alt ve üst sınırları dikkate alındığında kaçma şüphesini doğurması nedeniyle Mehmet Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Firari sanık Tuncay Opçin hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine hükmeden heyet, yargılamanın geldiği aşamayı dikkate alarak sanık hakkında soruşturma aşamasında beyanda bulunan Baransu'nun eski eşi Esra Konur, Ömer Konur ve Bülent Çakmak'ın tanık olarak dinlenilmeleri için haklarında zorla getirilme müzekkeresi yazılmasını kararlaştırdı.

Heyet, sanığın ev aramasında ele geçirilen Fetullah Gülen'e ait kasedin üzerine sonradan herhangi bir ses kaydının eklenip eklenmediğinin incelenmesi hususunda istenen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı 10,11 ve 12 Aralık'a erteledi.

- İddianameden

Yargılananların beraatiyle sonuçlanan "Balyoz planı" davası sanıklarına ''kumpas'' kurulduğu iddiasına ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, "Balyoz" soruşturmasına gerekçe gösterilen belgelerin yayımlandığı dönemin Taraf gazetesi sorumluları ile bazı gazeteciler, sanık olarak yer alıyor.

İddianamede, "Balyoz planı" davasında bir süre tutuklu yargılanan emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Koramiral Kadir Sağdıç, emekli Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Albay Nedim Ulusan ile emekli Albaylar Ahmet Zeki Üçok ve Hakan Büyük ile Genelkurmay Başkanlığı müşteki olarak yer alıyor.

Soruşturma konusu gizli belgelerin, çok iyi korunan 1. Ordu Karargahı kozmik odasından, örgütün TSK'da bulunan üyeleri tarafından, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Tuncay Opçin'e verildiği belirtilen iddianamede, Tuncay Opçin ve Mehmet Baransu'nun gizli görüştükleri, Taraf gazetesine teslim edilen DVD ve CD'lerin, Opçin tarafından Baransu'ya getirildiği kaydediliyor.

- ''FETÖ/PDY'nin amacının gerçekleştirilmesine yönelik"

İddianamede, Opçin ve Baransu'nun, TSK'daki örgüt üyesi marifetiyle 1. Ordu Karargahında bulunan "çok gizli" ibareli, yüksek korunmaya tabi belgeleri ele geçirip örgütün amacı doğrultusunda kullanmaya çalıştıkları, bu amaçla Baransu'nun çalıştığı gazeteyi kullanarak faaliyetlerini yürüttüğü, devletin güvenliğine ilişkin "çok gizli" içerikli bilgilere vakıf olduğu ve hatta belgelerin orijinallerini imha ettiği anlatılarak, bu sanıkların belgeleri Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur aracılığıyla Taraf gazetesinde yayımlanmasını sağladığı aktarılıyor.

Sanıkların Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) amacı doğrultusunda basında yapılandıkları dile getirilen iddianamede, Altan, Çongar ve Oğur'un FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte Opçin ve Baransu'nun teşvik ve yönlendirmeleriyle eylemlere katıldıkları, eylemlerin devlet kurumlarında yapılanan bu örgütün amacının gerçekleştirilmesine yönelik olduğu vurgulanıyor.

İddianamede, Baransu ile Opçin'in, "silahlı örgüt kurmak, yönetmek, zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme dışında kullanma, hile ile alma, çalma, zincirleme şekilde devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçlarından 35 yıldan 75'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, dönemin Taraf gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar ve köşe yazarı Yıldıray Oğur'un da "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme dışında kullanma, hile ile alma, çalma, zincirleme şekilde devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçlarından 20 yıldan 52 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:37
  1. Balyoz'da kumpas
  2. Mehmet Baransu

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