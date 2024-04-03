Balya balya avroların B'sinden bahsedemeyen Yeniden Refahlı Halk TV'de iktidarı hedef aldı!
Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın damadı, Yeniden Refah'ın sandığa gömülen İBB adayı Mehmet Altınöz, Erbakan’ı cezaevine 80 yaşında koymak için çırpınan CHP’nin Halk TV'sine çıktı. İktidarı çeşitli gerekçelerle hedef alan Altınöz, balya balya avroların B'sinden bile bahsedemedi.
Altınöz, Filistinlilerin izzetini ayakta tutan Hamas'a terörist diyenlerin kanalında, "İsrail'le ticaret" yalanını öne sürüp, iktidarı hedef aldı.
Yeniden Refah'lı Altınöz, "Filistin bizim kırmızı çizgimiz, Kudüs bizim kırmızı çizgimiz, Gazze bizim kırmızı çizgimiz" deyince, İBB'nin iftarındaki Fanta'lı pozuyla gündem oldu.
Altınöz, Erbakan’ı cezaevine 80 yaşında koymak için çırpınan CHP’nin Halk TV'sinde iktidarı çeşitli gerekçelerle hedef alırken, balya balya avroların B'sinden bile bahsedemedi.
Mehmet Altınöz son olarak, seçimin hemen öncesinde yaptığı "erken seçim" çıkışını, seçimin hemen ertesinde de dillendirerek tepki çekmişti.
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