Baltayla vapura binmişti! Savcılık talimatıyla...
İzmir'de elindeki baltayla vapura binen ve "İstanbul'a gideceğini" söyleyip yolcuları tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, savcılıktakiişlemlerinin ardından serbest bırakıldı.10 Mart 2019 Pazar 23:04
İzmir'de Karşıyaka-Konak seferini yapan vapuru "İstanbul'a götüreceğini" söyleyip yolcuları baltayla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, serbest bırakıldı.
lınan bilgiye göre, Karşıyaka'dan Konak istikametine 12.05'te hareket eden vapura binen E.Y. (36), vapur Konak'a yanaştığı sırada elindeki baltayla tehdit ettiği yolcuların yerlerinden kalkmamasını istedi.
Serbest bırakıldı
Bu sırada telefonla konuştuğu kişiye vapurun "İstanbul'a gideceğini" söylediği bildirilen E.Y, vapurdaki sivil polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Konak iskelesinde vapura gelen ekiplerce gözaltına alınan E.Y, daha sonra Anafartalar Polis Merkezine götürüldü.
E.Y, buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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