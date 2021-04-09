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Yaşam Baltayla saldırdı! Hamile kadın sinir krizi geçirdi
Yaşam

Baltayla saldırdı! Hamile kadın sinir krizi geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde damadının otomobiline baltayla saldıran adam, ardından otomobilde bulunan damadının hamile ablasına saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 23:56:00 - 2021-04-10 00:02:00

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi, kızı ile kavga eden damadının otomobiline baltayla saldırıp camlarını kırdı, ardından da kendisini durdurmaya çalışan damadının hamile kız kardeşini iterek yere düşürdü.

Baltayla saldırdı

Olay Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki SGK binası önünde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet İhsan Ş. kızı ile evli olan ve aralarında tartışma yaşanan damadı Semih Ö.’nün kullandığı otomobili takip ederek otomobilindeki baltayla saldırdı. Otomobilin ön kaputuna zarar verip ön cam ve arka kapı camını kıran öfkeli kayınpeder, otomobilde bulunan ve kendisini engellemeye çalışan damadının hamile ablası Nur Su B.’yi iterek yere düşürdü.

Hamile kadın sinir krizi geçirdi

Öfkeli kayınpeder olay yerinden kaçarken, hamile olan ve yere düşen Nur Su B. hafif şekilde yaralanarak sinir krizi geçirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hamile kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Hamile kadının ve bebeğinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan öfkeli kayınpederin yakalanması için polis çalışma başlattı.

İnceleme başlatıldı

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 

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