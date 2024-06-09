Baltayı fena taşa vurdu! Yine olmadı Ruşen efendi

Ruşen Çakır Emniyet eski Müdürü Hanefi Avcı'nın ilk çıkan kitabıyla ilgili açıklamada bulundu. Çakır, Hanefi Avcı ile röportaj yapan Cüneyt Özdemir'in, CNN Türk yönetiminin izin vermemesi sebebiyle söyleşiyi yayınlamadığını iddia etti.

Cüneyt Özdemir Ruşen Çakır'ın iddiasına sosyal medya hesabından cevap verdi. Çakır'ın Ebuseleme Gülen ile yayınını eleştiren Cüneyt Özdemir, "Şu aralar Fetöcülerle barışma, af gelsin gibi her zamanki gibi temelsiz, saçma sapan bir kampanya başlatmış durumda. Bilerek olduğunu sanmıyorum inanın, tam tersi bilindik öngörüsüzlüğü ile Fetö’yü aklıyor!" dedi.

"Hanefi Avcı’nın ilk kitabı çıktığında bana nasıl randevu verdiğini sonra da ‘izin çıkmadığı için’ benim yayınlayamadığımı söylüyor. Kendisi yayınlamış. Gülüyor... Haklı." diyen Cüneyt Özdemir, mesajının devamında Hanefi Avcı röportajına CNN Türk'ün onay vermediğinin doğru olduğunu ancak söyleşiyi kendi Youtube kanalından yayınladığını söyledi:

O söyleşiyi çekmeme rağmen Cnn Türk’de yayınlamak için izin çıkmadı. Şimdinin muhalif dolanan o zamanın yöneticileri bu ropörtajı sansürledi, Cnn Türk’de yayınlamadı. Peki ben ne yaptım? Ertesi gün Youtube’da kendi kanalımda iki bölüm halinde yayınladım. Tam 13 yıl önce! Buyurun linkleri…