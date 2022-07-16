Balparmak tatlısı tarifi

Balparmak tatlısı malzemeleri;

• 125 gr tereyağı

• 1 kahve fincanı sıvıyağ

• 4 kaşık irmik

• Tuz

• 4 yemek kaşığı pudra şekeri

• 2 yumurta birinin sarısı

• 1 çay kaşığı karbonat

• Aldığı kadar un

Şerbeti için;

• 4 su bardağı su

• 3,5 su bardağı toz şeker

• Yarım limon suyu

Üzeri için :

•Yeşil fıstık

Balparmak tatlısı yapılışı;

Balparmak tatlısı için öncelikle derin bir tencereye şerbeti hazırlamak için toz şeker, 4 bardak su, yarım limon suyunu koyuyoruz ve kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve 20 dakika kadar daha kaynatın. Derin bir kabın içine pudra şekeri,yağ ve yumurtaları koyup çırpın. Tuzu ve karbonatı ilave edip karıştırın ve yavaş yavaş un ilave ederek hamuru yoğurun. Hamurun kıvamı kulak memesikıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edin. Elinizle hamuru ezdiğinizde kıyır kıyır olmalı,elde dağılmalı. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp parmak şekli verin ve sonra irmiğe bulayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden 180 derece ısıtlmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarınca ılık şerbeti üzerine dökün. Böylece tatlılar şerbeti içine çekecektir. Servis tabağına alıp soğumasını bekliyoruz. Üzerine isteğe bağlı olarak yeşil fıstık koyarak servis yapabiliriz. Balparmak tatlısı servise hazır. Afiyet olsu.