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Spor

Balotelli Süper Lig'de! İşte yeni takımı

2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın İtalyan forvet Mario Balotelli ile anlaştığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 00:14:00 -
Balotelli Süper Lig'de! İşte yeni takımı

A Spor'dan Aykut İnce'nin haberine göre, Burak Yılmaz'ın ayrılmasının ardından forvet arayışlarına giren Beşiktaş, Serie A takımlarından Brescia forması giyen 30 yaşındaki yıldız futbolcu Mario Baloetelli ile anlaştı.

Aykut İnce, İtalyan yıldızın önümüzdeki hafta içi Salı ya da Çarşamba günü İstanbul'a geleceğini paylaştı.

Disiplinsiz tavırları ile dikkat çekiyor

Büyük takımlarda disiplinsiz tavırları nedeniyle tutunamayan Gana asıllı İtalyan forvet Mario Balotelli, son olarak Brescia'ya transfer oldu 

2019-2020 sezonunda Brescia'da 19 maça çıkan Balotelli, 5 gol kaydetti.

 

 

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