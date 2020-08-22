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Aktüel Balonlar "beyaz cennetin" üzerinde 162 gün sonra yeniden uçmaya başladı
Aktüel

Balonlar "beyaz cennetin" üzerinde 162 gün sonra yeniden uçmaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 09:07:43 -
Balonlar "beyaz cennetin" üzerinde 162 gün sonra yeniden uçmaya başladı

DENİZLİ (AA) - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de 162 gün sonra turistler, yeniden beyaz cennetin semalarında sıcak hava balonlarıyla yolculuğa çıkmanın sevincini yaşadı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan dünyaca ünlü Pamukkale'de balon turları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün aldığı kararla 15 Mart'ta verilen aranın ardından 22 Ağustos'ta yeniden başladı.

Güneşin doğuşunu gökyüzünde karşılamak için Pamukkale Mahallesi'ndeki Kocaçukur mevkisine gelen çok sayıda turist, verilen eğitimin ardından maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek görevlilerin yardımıyla balona bindi. Turistler, güneşin doğuşu sırasında Pamukkale'nin beyaz travertenlerini ve antik kentleri sıcak hava balonundan izleme fırsatını yakaladı. Misafirler, binlerce metre yükseklikte hem güneşin doğuşunu hem de bölgenin harika güzelliğini izledi. Bol bol fotoğraf çekip bu anlarını ölümsüzleştiren ve yaklaşık yarım saatlik tur sonrasında belirlenen noktalara iniş yapan turistler, burada kendilerine ikram edilen içecekleri içti.

Balon turizminde faaliyet gösteren Pamukkale şirketinin genel müdürü Muhammet Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle zor bir dönem geçirdiklerini ve 5 ay sonra uçuş gerçekleştirdikleri için sevinçli olduklarını söyledi. Son yıllarda Pamukkale'yi görmeye gelen turistlerin balon turlarına da ilgi gösterdiğini anlatan Kaplan, şöyle konuştu:

"Pamukkale'de balon turları her geçen gün büyük ivme yakalamıştı. Ancak pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Bugün yeniden güneşin doğuşunu semalardan izlemeye başladık. Tüm tedbirleri aldık. Yolcularımızı maskesiz balona bindirmedik. Misafirlerin ateşleri ölçüldü, dezenfektan kullandırıldı ve balonda sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde yer gösterildi." dedi.

Amerikalı Maya Simone Acosta ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini anlatarak "Burası çok güzel. Türkiye'ye korkmadan gelebilirsiniz. Balonla uçmak rüya gibiydi. Kendimi bulutların üstünde harika hissettim." diye konuştu.

Romanya'dan gelen Joyce Artega da balona binmenin oldukça keyifli olduğunu dile getirdi.

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