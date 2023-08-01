Balon haber mi? Gerçek mi? Fransızlar bunu neden yaptılar!
Son şampiyon Galatasaray, transferde hız kaybetmiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi gibi yıldız isimlerin yanına yenisini dahil etmek istiyor. Fransız basınının iddiasına göre Cimbom'un yeni gözdesi Sergio Ramos.
Son şampiyon Galatasaray, transferde hız kaybetmiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi gibi yıldız isimlerin yanına yenisini dahil etmek istiyor. Fransız basınının iddiasına göre Cimbom'un yeni gözdesi Sergio Ramos.
Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Sergio Ramos'un G.Saray ile görüştüğü Fransız medyası tarafından duyuruldu.
37 yaşındaki deneyimli stoperin Şampiyonlar Ligi ihtimali nedeniyle G.Saray'a sıcak baktığı ifade edildi.
Sabah'ın Fransız basınından derlediği habere göre görüşmelerin hızlandığı belirtildi.
Real Madrid sonrasında PSG forması giyen İspanyol stoper milli takım formasını da toplam 180 kez sırtına geçirmişti.
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