Balmumu kişilerin cildi nemlendirmesinin harika bir yolu olmaktadır. Genellikle cilt bakım ürünleri ve kozmetik ürünleri yapımında balmumu bulunur. Pürüzlü, kuru ya da çatlamış ciltlerin korunmasına ve de onarılmasına destek olur.

Balmumu kremi nasıl yapılır

Malzemeler:

1 kaşık bal mumu (doğal olanını kullanın)

4 kaşık sızma zeytin yağı

20 damla kokulu yağ (lavanta, yasemin)

Bal mumu ve sızma yağı cam bir kaseye koyup sıcak su dolu bir kabın içine yerleştirin ve bain marie usulü karıştırarak eritin. Tamamen eridikten sonra 20 damla kokulu yağı da döküp karıştırın ve su dolu kaptan çıkararak sonra kullanacağınız kapaklı cam bir kavanoza boşaltın. Bir kaç saat donmasını bekleyin ve kreminiz kullanıma hazır.

Balmumu ile göz çevresi kremi

Bu tarifteki balmumu kırışıklıklara neden olabilecek nem kaybını önler. Kuşburnu tohumu yağı, yaşlanan cilt için çok besleyicidir ancak kuru bir yağ olduğu için, bu göz kreminin genel yağlı hissini azaltmaya yardımcı olur. Ve son dokunuş olarak, kırışıklıkları ve iltihabı azaltmaya ve koyu halkaları temizlemeye yardımcı olması için sardunya esansiyel yağı kullanıyoruz.

2 yemek kaşığı shea yağı, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, 1 tatlı kaşığı balmumu, 1.5 çay kaşığı kuşburnu yağı ve 4 damla sardunya yağı kullanacağız. Sardunya yağı ve kuşburnu yağı hariç tüm malzemeyi geniş ağızlı, cam bir kavanoza birleştirin.

Bir tencereyi suyla doldurun ve kavanozu suya koyun. Ocakta suyu, orta ateşte kaynatın. Ocağın üzerindeki kavanozdaki malzemeleri yaklaşık 6 dakika eritin. Malzemeler erirken tahta bir spatulayla sık sık karıştırın.

Cam kavanozu sudan çıkarın ve bir karıştırma kabına alın. 5 dakika soğumaya bırakın. Daha sonra içine sardunya yağı ve kuşburnu yağını ekleyip iyice karıştırın. Karışımı temiz bir krem kutusunun içine koyun ve ağzı kapalı bir şekilde saklayın. Her gece kaşın altından kirpiklere kadar ve göz altlarına uygulayın. Fakat asla karışımı gözlerinizle temas ettirmeyin.