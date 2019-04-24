BALMEK’in yıl sonu sergisi açıldı

BALMEK’in 2018-2019 yılı yılsonu sergisi açılışı Avlu Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın eşi Mehtap Yılmaz da katılarak, el emeği eserleri inceledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü çatısı altında bulunan Balıkesir Meslek Edindirme Kursları (BALMEK)’in 2018-2019 yılı yılsonu sergisi açıldı. Avlu Sergi Salonu’nda gerçekleşen açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasının ardından açılış konuşmaları ve özel çocukların Mehteran gösterisiyle başladı. Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdürü Atik Sahil, sergi açılışına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın eşi Mehtap Yılmaz ve diğer protokol üyelerine uygulama stantlarını gezerken eşlik etti. Birbirinden güzel el emeği göz nuru eserleri beğeniyle inceleyen Mehtap Yılmaz, kursiyerlerle yakından ilgilenerek, onlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Protokol üyeleri ilgi gösterdi

Sergiye katılanlar arasında; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın eşi Mehtap Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile eşi Gül Zeybek, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile eşi Pelin Orkan, Altıeylül Belediye BaşkanıHasan Avcı’nın eşi Cemile Avcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mitat Yolcu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Etkinlikler Müdürü Ali Zeybek, Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdürü Atik Sahil ve diğer protokol üyeleri yer aldı.