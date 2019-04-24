0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

BALMEK’in yıl sonu sergisi açıldı

BALMEK’in 2018-2019 yılı yılsonu sergisi açılışı Avlu Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 19:46
BALMEK’in yıl sonu sergisi açıldı

BALMEK’in 2018-2019 yılı yılsonu sergisi açılışı Avlu Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın eşi Mehtap Yılmaz da katılarak, el emeği eserleri inceledi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü çatısı altında bulunan Balıkesir Meslek Edindirme Kursları (BALMEK)’in 2018-2019 yılı yılsonu sergisi açıldı. Avlu Sergi Salonu’nda gerçekleşen açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasının ardından açılış konuşmaları ve özel çocukların Mehteran gösterisiyle başladı. Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdürü Atik Sahil, sergi açılışına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın eşi Mehtap Yılmaz ve diğer protokol üyelerine uygulama stantlarını gezerken eşlik etti. Birbirinden güzel el emeği göz nuru eserleri beğeniyle inceleyen Mehtap Yılmaz, kursiyerlerle yakından ilgilenerek, onlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.



Protokol üyeleri ilgi gösterdi


Sergiye katılanlar arasında; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın eşi Mehtap Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile eşi Gül Zeybek, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile eşi Pelin Orkan, Altıeylül Belediye BaşkanıHasan Avcı’nın eşi Cemile Avcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mitat Yolcu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Etkinlikler Müdürü Ali Zeybek, Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdürü Atik Sahil ve diğer protokol üyeleri yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 19:46
  1. sergi
  2. konser
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank’ı 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.
    1. Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off..
    2. Orman işçilerinin üzerine ağaç..
    3. Denizli'de silahlı kavga: 3 yaralı
    4. Bülent Sağlam, Avusturya’nın en iyisi..
    5. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    6. Balık tutarken nehre düşen adam..
    7. ASALA'yı öncüsü olarak tanımlıyor!..
    8. "Yurt dışında tespit edebildiğimiz..
    9. Sokak ortasında tartıştığı şahsa..
    10. Gülüç’te memurlara sosyal denge zammı
    11. Vali Yerlikaya'dan Mustafa Cengiz'e..
    12. "Rafadan Tayfa" Köln'de yoğun ilgi gördü
    13. Murat Kekilli, Azez’de savaş..
    14. Denizli’de silahlı ve bıçaklı kavga: 3..
    15. Vali Yavuz, heyelan bölgesini inceledi
    16. CHP'ye geçen belediyeden kovulan..
    17. Kayalıklardan düşen kadın defnedilmek..
    18. Koalisyon uçakları yanlışlıkla Irak..
    19. Dünya havacılık devinden açıklama:..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sri Lanka..
    21. Turkish Airlines Pro-Am’in şampiyonu..
    22. Binali Yıldırım, Düzce Belediyesini..
    23. KKTC’de 1 Mayıs’ta tüm marketler..
    24. İstanbul Valiliğinden çocuğa cinsel..
    25. Maltepe'de demir doğrama makinesi..
    26. Unutkanlık depresyon habercisi mi?..
    27. Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup
    28. Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismar
    29. Köpeğini sürükledi, tepki görünce ‘o..
    30. SANKO’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve..
    Perinçek ezber bozdu
    Perinçek ezber bozdu
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?